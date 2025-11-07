Tiếp nhận tài liệu quý của nhạc sĩ An Thuyên và Võ Vang

TPO - Ngày 7/11, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức Lễ giới thiệu và tiếp nhận tài liệu của nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang - hai gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại, đã được tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Sự nghiệp đồ sộ của nhạc sĩ An Thuyên

Đến dự lễ tiếp nhận tài liệu có đại diện gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ Võ Vang cùng một số người thân, bạn bè, học trò của hai nhạc sĩ.

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III - đại diện Trung tâm tiếp nhận các tài liệu từ năm 1975-2025, bao gồm các tư liệu sáng tác, hợp xướng, khí nhạc và tài liệu tiểu sử của hai nhạc sĩ An Thuyên và Võ Vang.

Bà Trần Việt Hoa (bìa phải) - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III - tiếp nhận khối tài liệu từ diện gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Kiến Nghĩa.

Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên (1949-2015) sinh tại Nghệ An, là một trong những tên tuổi lớn, có ảnh hưởng sâu rộng trong nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trước 1967, ông tốt nghiệp trường Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, sau đó về công tác ở Ty Văn hóa Nghệ An. Năm 1975, nhạc sĩ An Thuyên nhập ngũ, rồi công tác ở Đoàn Văn công Quân khu 4 với vai trò nhạc công.

Năm 1981-1988, ông học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), chuyên ngành Sáng tác âm nhạc bậc đại học, sau đó về công tác Phòng Văn nghệ Quân đội.

Năm 1992, ông chuyển về công tác tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, giữ chức Hiệu trưởng từ 1993-2008.

Nhạc sĩ An Thuyên (hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang) trong lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhạc sĩ An Thuyên nổi tiếng với những sáng tác giàu âm hưởng dân ca, đặc biệt là dân ca Nghệ Tĩnh, mang tính trữ tình sâu lắng. Các ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ như Ca dao em và tôi, Neo đậu bến quê, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hà Tĩnh mình thương, Huế thương, Em chọn lối này…

Ông còn sáng tác nhiều kịch hát, nhạc phim, khí nhạc (như Concerto cho sáo và dàn nhạc giao hưởng) và phần âm nhạc cho khoảng 60 vở kịch nói, tuồng, chèo. Năm 2007, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với các tác phẩm Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, thanh xướng kịch Nguyễn Công Trứ.

Những sáng tác được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật của nhạc sĩ An Thuyên.

Dấu ấn trưởng thành từ quân ngũ của nhạc sĩ Võ Vang

Nhạc sĩ Võ Vang tên thật là Vũ Văn Vang, sinh năm 1952 tại tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Năm 1970, Võ Vang nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện, ông cùng đơn vị được điều vào chiến đấu trong các chiến trường từ Trị Thiên đến Lào và Campuchia. Năm 1971, ông được Quân khu Trị Thiên điều ra Bắc học lớp sử dụng đàn phong cầm cấp tốc để trở lại chiến trường phục vụ các đơn vị quân giải phóng.

Đến năm 1993, ông học Đại học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông nhận công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân với cương vị phó trưởng đoàn phụ trách chuyên môn. Năm 2005, ông làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 2012, ông nghỉ hưu và sống tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Võ Vang trao những tài liệu sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. Ảnh: Kiến Nghĩa.

Trưởng thành từ quân đội, nhạc sĩ Võ Vang đã cống hiến trọn đời cho âm nhạc, để lại một sự nghiệp sáng tác phong phú, đặc biệt là dòng nhạc mang tính sử thi, cách mạng và thính phòng. Nhạc sĩ nổi tiếng với khả năng kiến tạo những tác phẩm có quy mô lớn, giàu cảm xúc và sự nghiêm cẩn trong cấu trúc.

Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Dấu chân mẹ (Violon, Cello, Piano), Nơi mặt trăng mặt trời gặp nhau, hợp xướng Biển trời linh thiêng, Mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ, ca khúc thiếu nhi Mỗi khi nhìn lên ảnh Bác. Nhạc sĩ còn là tác giả của nhiều hợp xướng và tác phẩm khí nhạc thính phòng quan trọng, trong đó nổi bật là hợp xướng Biển trời linh thiêng, thể hiện sự tâm huyết với chủ đề lịch sử và chủ quyền dân tộc. Ông cũng là một trong những tác giả tham gia sáng tác và đạo diễn chương trình nghệ thuật đồ sộ và hoành tráng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Những sáng tác được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật của nhạc sĩ Võ Vang.

Năm 2022, nhạc sĩ vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với các tác phẩm Nơi mặt trăng mặt trời gặp nhau, Ngẫu hứng Huế và Hợp xướng Biển trời linh thiêng và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Việc giới thiệu và tiếp nhận tài liệu của hai nhạc sĩ An Thuyên và Võ Vang không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, nghệ thuật đương đại mà còn là dịp để tôn vinh những đóng góp của hai nhạc sĩ cho nền âm nhạc Việt Nam.