Tiền vệ Hoàng Đức chỉ ra điểm mạnh của Việt Nam trước Australia

"So về thể hình, cầu thủ Việt Nam nhỏ con hơn. Nhưng chúng tôi có thể xoay trở nhanh nhẹn hơn so với những cầu thủ cao to. Toàn đội sẽ cố gắng thể hiện hết năng lực cá nhân, cũng như tinh thần trong trận đấu với Australia", Hoàng Đức Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Australia ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Australia (hạng 35 thế giới) tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp, kể từ khi họ gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2006. Ở sân chơi châu lục, đội bóng xứ chuột túi vô địch Asian Cup 2015 và giành ngôi Á quân 4 năm trước đó.

Tại vòng loại thứ 2, Australia thống trị bảng B với 8 trận toàn thắng. Họ cũng khởi đầu ấn tượng khi đè bẹp Trung Quốc 3-0 ở lượt trận đầu bảng B vòng loại cuối.

"Australia là đội bóng hàng đầu châu Á. Gặp họ, chúng tôi sẽ cố thể hiện hết tinh thần chiến đấu, đồng thời tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra", Hoàng Đức chia sẻ.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam chưa từng chạm trán với Australia ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta có điểm tựa là 17 trận bất bại gần nhất tại Mỹ Đình.

Tại đây, U19 Đông Nam Á với những trụ cột hiện nay của ĐT Việt Nam như Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh...từng đánh bại Australia 1-0 ở giải U19 Đông Nam Á, vào ngày 5/9/2014. Sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục thắng Australia 1-0 tại vòng bảng giải vô địch U23 châu Á 2018, nhờ bàn duy nhất của Quang Hải.

