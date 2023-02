Tiềm năng bất động sản Hà Tiên và hậu thuẫn từ thành phố di sản

Lợi thế về cảnh quan, di sản, du lịch tâm linh cùng quy hoạch bài bản của thành phố cửa khẩu Hà Tiên trong những năm qua đã cùng hội tụ trở thành “cơn sóng ngầm” đưa Hà Tiên sớm “khoác áo mới" và thu hút đại bàng về làm tổ.

Nền tảng nội lực vững chắc

Phát triển đô thị gắn liền với di sản, cảnh quan thiên nhiên đã góp phần tạo nên sự đa dạng của các thành phố du lịch trên thế giới. Điển hình có thể kể đến khu Boat Quay ven sông của Singapore hay đặt chân đến Las Vegas chiều tối để quan sát các công trình như Nữ thần Tự do, tháp Eiffel, kim tự tháp của tòa nhà Empire State… sau đó hoà nhịp vào thành phố không ngủ này với các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tại Việt Nam, Hà Nội, Tp.HCM hay Hội An, Hạ Long cũng là những ví dụ nổi bật về cách bảo tồn di sản dẫn đến thành công về mặt kinh tế. Khai thác giá trị văn hoá, di sản để thu hút khách du lịch là tiền đề thuận lợi để đưa các địa phương trở thành một thị trường bất động sản sôi động trong tương lai. Một vài năm trở lại đây, Hà Tiên cũng liên tục được gọi tên trong danh sách những thành phố tiềm năng về di sản, tâm linh để giữ chân khách du lịch.

Khách du lịch đến Hà Tiên bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của bờ biển dài, nhiều thắng cảnh tự nhiên như: Thạch Động, Đá Dựng, núi Pháo Đài, núi Bình San, bãi biển Mũi Nai, đầm Đông Hồ… cũng như sự giao thoa của vùng đất di sản và tinh thần, sức sống của sự phát triển hiện đại. Bên cạnh các danh lam thắng cảnh, Hà Tiên còn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa gắn với những giai thoại, truyền thuyết về thời mở đất, xây dựng và bảo vệ quê hương của 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer… cùng nền văn hoá đa dạng thôi thúc khách du lịch mong muốn tìm hiểu và trải nghiệm.

Sở hữu nhiều tiềm năng, Hà Tiên có thế mạnh thu hút khách du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính khác biệt như du lịch nghỉ dưỡng cấp cao, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái để giữ chân du khách ở lại lưu trú lâu hơn tại Hà Tiên.

Bên cạnh đó, để trở thành thành phố di sản, Hà Tiên cần phát triển những điểm đến check-in mang tính biểu tượng, chuỗi tiện ích giải trí đẳng cấp và các khu mua sắm/thương mại quy mô lớn để khai thác hết tiềm năng vốn có của địa phương, tạo động lực cho bất động sản chuyển mình.

New Vegas - điểm sáng tại vùng đất giáp biển, gần biên

Đáp ứng nhu cầu của khách du lịch khi đến Hà Tiên vừa nghỉ dưỡng, vừa khám phá văn hoá của vùng đất Tây Nam Bộ, dự án New Vegas do NewstarGroup phát triển được giới thiệu ra thị trường là khu đô thị thương mại bên biển tại thành phố cửa khẩu với đa dạng loại hình cùng nhiều thế mạnh nổi trội, mở ra cơ hội lưu trú, kinh doanh, cho thuê đắt giá.

New Vegas sở hữu vị trí cửa ngõ thành phố Hà Tiên với 3 mặt giáp biển, đón trọn bình minh và hoàng hôn trên biển. Vị trí đắc địa liên kết chặt chẽ với hệ thống tiện ích ngoại khu đậm giá trị văn hoá, gồm: Khu du lịch Thạch Động, khu du lịch Núi Đá Dựng, cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, bãi tắm Mũi Nai, bến tàu, chợ đêm Hà Tiên,... Dự án nằm trong khu đô thị mới Hà Tiên, khu đô thị này đang phát triển và thu hút người dân từ trung tâm dịch chuyển về an cư, thổi bùng sinh khí cho vùng đất này. Đây là lợi thế để New Vegas dễ dàng đón nguồn khách lớn thường xuyên đến thành phố trải nghiệm, khám phá.

Bên cạnh đó, New Vegas sẽ sở hữu các tiện ích thời thượng, đẳng cấp được bố trí khắp khu đô thị.

Cổng dự án tạo ấn tượng bởi thảm thực vật và cách bố trí thay đổi theo các mùa lễ hội: 8/3, 20/10 là sắc hoa rực rỡ, ngày 30/4 với hệ cảnh quan độc đáo, Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là những thiết kế tặng riêng cho các em nhỏ cùng nhiều dịp lễ hội khác được đơn vị phát triển tâm huyết đầu tư để tạo điểm nhấn đặc sắc.

Di chuyển theo trục đường chính từ cổng chào, khách hàng sẽ bị chinh phục và không muốn bỏ lỡ bất kỳ đêm diễn ấn tượng nào. Bởi trên đại lộ New Vegas Boulevard, mỗi đêm sẽ diễn ra màn trình diễn âm thanh và ánh sáng ấn tượng được đầu tư kỹ lượng đến từng chủ đề cùng với các hoạt động giao thương sầm uất.

Tản bộ trên những con đường nội khu New Vegas, bất kỳ đâu khách hàng cũng bắt gặp không gian đa sắc màu của thiên nhiên. Mặt tiền shophouse là hàng cây Cọ Mỹ mang đến vượng khí, tạo cảnh quan đô thị và tăng tính sang trọng cho cả dự án. Trên những tuyến đường, nơi đâu cũng là điểm check-in “quên ngày đêm” với 12 mùa hoa rực rỡ: chào xuân với hoa Kèn Hồng; hè về sôi động cùng sắc hoa Chuông Vàng tại New Vegas Boulevard và khu vực biển. Cuối hè sang thu cả khu đô thị rộn ràng với lễ hội thu hoạch xoài, giải nhiệt quanh năm với những quả dừa mọng nước...

Ngoài ra, khi ghé qua New Vegas, khách hàng còn mãn nhãn với những điểm chưa từng có như đài phun nước Bellagio Fountain nơi trị vì của thần biển, quảng trường Cá Heo thay cho lời chào đón nồng nhiệt, công viên nghệ thuật San Hô, tuyến phố ẩm thực mang đến các món ăn bản địa hương vị khó quên,...

Khu đô thị thương mại bên biển New Vegas với bộ sưu tập sản phẩm đáp ứng công năng đa dạng hứa hẹn đáp ứng nhu cầu lưu trú lâu dài của khách du lịch, đặc biệt khi Hà Tiên trở thành thành phố di sản. New Vegas sở hữu các giá trị gia tăng bền vững mang đến lợi nhuận dài hạn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn.

