Tích cực tìm giải pháp hoàn thành cấp sổ hồng cho căn hộ The Pride

Hiện nay không ít dự án chung cư trên địa bàn TP Hà Nội đã bàn giao đưa vào sử dụng, đa phần sổ hồng dự án (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà) đã cấp cho người dân nhưng vẫn còn một số ít căn hộ chưa được cấp sổ và đang gặp vướng mắc.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại địa bàn Hà Đông, một số cư dân dự án The Pride phản ánh hiện vẫn còn khoảng 100 căn hộ chưa được cấp sổ hồng dù trước đó hầu hết các căn hộ khác cùng dự án đã được cấp sổ.

Liên hệ với Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát về vấn đề này lý do được phía Chủ đầu tư cho biết: Dự án The Pride được chủ đầu tư Hải Phát nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền phát triển dự án từ năm 2007- 2008, theo đó Công ty đã đầu tư xây dựng và bàn giao căn hộ cho khác hàng từ năm 2015. Năm 2016 và 2017, Công ty đã tập trung phối hợp với Sở TNMT, thông báo nhiều lần để khách hàng nộp hồ sơ làm sổ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và tính đến thời điểm hiện tại dự án The Pride số căn hộ đã được cấp sổ là 1833/1944 căn hộ (đạt 94,3%), số căn hộ chưa được cấp sổ 111/1944 căn (chiếm 5,7%).

Việc thực hiện cấp sổ của 111 căn còn lại hiện còn bị chậm do Dự án triển khai đầu tư cách đây khoảng 10 năm, đến nay các quy định của pháp luật có nhiều thay đổi, nên để cấp 111 sổ hồng còn lại thì Công ty phải bổ sung hoàn thiện pháp lý của Dự án để phù hợp với quy định mới, làm cơ sở để Sở TNMT cấp sổ. Trong thời gian vừa qua Hải Phát đã tích cực chủ động liên hệ, làm việc với các Sở, Ban ngành của Thành phố Hà Nội để hoàn chỉnh các yêu cầu làm cơ sở cho việc cấp sổ.

Đại diện chủ đầu tư Hải Phát cũng nhấn mạnh sẽ thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình đồng thời sẵn sàng đồng hành với cư dân để giải quyết những việc còn tồn đọng đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Liên quan đến vấn đề nêu trên theo tìm hiểu của phóng viên: Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng, trong quá trình làm thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm phải tách bạch quyền lợi và trách nhiệm của từng đối tượng gồm: người mua nhà, chủ đầu tư và cơ quan Nhà nước có liên quan mà không để mối quan hệ "tay ba", chồng chéo trách nhiệm.

Cụ thể, nếu người mua nhà có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật nhà ở thì phải được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người mua nhà.