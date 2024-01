Tích cực hiến máu sau khi được người lạ cứu lúc gặp nạn

TPO - Anh Trần Quốc Huy từng được người lạ cho máu lúc gặp tai nạn. Đến nay anh đã 19 lần cho máu và 2 lần hiến tiểu cầu. Gia đình anh được tuyên dương là gia đình hiến máu tiêu biểu.

Tại chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ diễn ra ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk), rất nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức tiên phong hiến máu.

Như ông Y Drung Mlô - Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Đông, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu của xã (đã 8 lần hiến máu) cho hay: “Bản thân làm lãnh đạo, tôi nêu gương cho cán bộ, nhân viên xã cũng như toàn thể người dân trên địa bàn. Tôi hiểu rằng, những giọt máu của mình khi cho đi sẽ góp phần cứu sống được sinh mệnh của người khác. Suy nghĩ này khiến tôi rất vui và vinh dự mỗi khi làm được việc có ích cho xã hội”.

Tham gia hiến máu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ, chị Nguyễn Thanh Thảo - Bí thư Chi Đoàn thôn 4A (xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) cho biết, luôn ý thức trách nhiệm của một cán bộ đoàn.

“Tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và ý nghĩa các phong trào, trong đó có hiến máu tình nguyện. Không chỉ trực tiếp hiến máu, tôi còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người thân, bạn bè cùng tham gia, chia sẻ khó khăn với những người bệnh đang cần máu”, chị Thảo bày tỏ.

Hàng chục lần chìa tay hiến máu, chưa khi nào Thiếu tá Phan Minh Quý - Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc) nghĩ đến việc được trả ơn.

“Tôi cho rằng, hiến máu là trách nhiệm của mình với xã hội, là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ dành cho người dân. Vì vậy, cứ khi nào đủ điều kiện, sắp xếp được công việc, tôi lại đi hiến máu, dù đêm hay ngày. Đây là cách tôi lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người và màu cờ sắc áo của lực lượng công an nhân dân”, Thiếu tá Quý chia sẻ.

Thấm nhuần ý nghĩa của thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chị H Lan Byă, dân quân tự vệ cơ động xã Ea Kênh (huyện Krông Pắc) đã tích cực tham gia phong trào hiến máu. Bởi, với chị H Lan Byă sẻ chia những giọt máu hồng là việc làm thiết thực, góp phần cứu sống bệnh nhân trong cơn nguy hiểm.

Anh Trần Quốc Huy (42 tuổi, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Pắc), cho biết, đây là lần thứ 19 anh hiến máu. Ngoài ra, anh còn 2 lần hiến tiểu cầu.

Anh Huy hiến máu từ thời sinh viên năm 2 (năm 2003), Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh. “Mấy đứa bạn hay trêu tôi cao to, khỏe mạnh nhưng lại sợ hiến máu. Do đó, tôi quyết tâm đi hiến xem sao. Lần đầu nhìn cây kim to đâm vào tay để lấy máu, tôi khá căng thẳng. Tuy nhiên, hiến xong, tôi thấy mình vẫn ổn”, anh Huy chia sẻ.

Anh Huy cho biết thêm, bản thân từng được một người lạ hiến máu cho mình. Đó là năm anh học lớp 10, bị tai nạn xe, mất nhiều máu. Ngoài nguồn máu của người chú, anh Huy còn được người lạ hiến tặng 1 đơn vị máu. Sau lần đó, anh càng quyết tâm gìn giữ sức khỏe để đủ điều kiện hiến máu cứu người.

Năm 2011, anh Huy hiến tiểu cầu cho một người thân mổ tim ở TPHCM. Năm 2013, anh hiến tiểu cầu cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết. "Thấy trong nhóm kêu gọi người hiến tiểu cầu, tôi sắp xếp công việc, xin lãnh đạo đi ngay. Lãnh đạo rất quan tâm, tạo điều kiện để tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhất là phong trào hiến máu", anh Huy nói và cho biết gia đình có 9 người hiến máu nhiều lần. Năm 2018, gia anh được UBND tỉnh tặng bằng khen là gia đình hiến máu tiêu biểu.

Một trong những tình nguyện viên cuối cùng tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra tại huyện Krông Pắc là đôi bạn Cao Hải Thiên (học sinh lớp 12A1) và bạn Trần Đức Mạnh (học sinh lớp 12A12), Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cả hai vừa thi kết thúc giữa kỳ nên cùng đến Trung tâm văn hoá để tham gia hiến máu.

Kết thúc chương trình Chủ Nhật Đỏ tại huyện Krông Pắc, Ban tổ chức thu về 540 đơn vị máu (vượt 140 đơn vị). Trước đó, điểm hẹn Chủ Nhật Đỏ tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng thu được 80 đơn vị máu. Ngày 14/1, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu Đắk Lắk; huyện Cư M’gar (19/1); huyện Krông Năng (25/1) và thị xã Buôn Hồ (30/1).

Ông Trần Hồng Tiến - Bí thư Huyện ủy Krông Pắc cho hay, địa phương luôn hưởng ứng phong trào Chủ Nhật Đỏ. Khi có kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu, phía huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Kế hoạch tổ chức hiến máu cũng được xây dựng bài bản, thuận lợi cho người dân hiến máu. Nhờ đó, nhiều năm qua, phong trào hiến máu tại địa phương luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả này nhờ sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhất là Ban tổ chức vận động hiến máu tình nguyện của huyện. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức xung phong trong nghĩa cử hiến máu và vận động gia đình, người thân, bà con nhân dân tham gia.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI 2024 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (BIDV Đắk Lắk), Homestay Jun's Home, Cty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An (gọi tắt Lâm nghiệp Phước An).