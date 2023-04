Thủy Tiên phản hồi thông tin đòi bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ đồng

TPO - Thủy Tiên đã có phát ngôn chính thức liên quan đến việc yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ đồng. Nữ ca sĩ khẳng định thông tin chưa chính xác.

Tối 7/4, Thủy Tiên lên tiếng làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Trong phát ngôn chính thức, nữ ca sĩ cho biết thông tin vợ chồng cô yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ là chưa chính xác.

Cô khẳng định không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỷ đồng như thông tin lan truyền, mà chỉ yêu cầu bồi thường vật chất tức thiệt hại kinh tế mà bà Phương Hằng gây ra cho công ty quản lý. Nữ ca sĩ cho rằng có thể do nhầm lẫn nên yêu cầu các cơ quan báo chí đính chính.

“Đây là số tiền mà công ty quản lý đã bị tất cả đối tác nhãn hàng đồng loạt hủy các hợp đồng đã ký, thậm chí một số đối tác còn kiện công ty quản lý ra tòa và yêu cầu bồi thường tổn thất, mặc dù trong sự việc này bên tôi và công ty quản lý không làm gì sai hay vi phạm đạo đức, pháp luật… Nó chỉ đơn giản là một lời tố cáo vô căn cứ mà gây ra hậu quả thiệt hại kinh tế nặng nề đến nhiều bên có liên quan”, vợ Công Vinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thủy Tiên nhấn mạnh không yêu cầu được xin lỗi vì “thấy không quan trọng nữa” và lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được những thiệt hại tổn thương tâm lý mà cô và gia đình phải gánh chịu.

Thủy Tiên nói thêm tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại của công ty quản lý phía luật sư của ca sĩ Thủy Tiên đã gửi cho cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 bị can khác về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Kết luận điều tra còn ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại mà theo họ là do bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm gây ra. Trong đó, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng và bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng.