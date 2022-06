Thuỳ Tiên, Đỗ Thị Hà giúp Việt Nam trở thành 'cường quốc sắc đẹp' số 2 thế giới trong năm 2021

TPO - Với những thành tích ấn tượng của Thuỳ Tiên, Đỗ Thị Hà, Việt Nam đã 'vượt mặt' cả Venezuela và Philippines để đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng "Country of the Year 2021" do chuyên trang sắc đẹp uy tín Globalbeauties bầu chọn.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đã công bố bảng xếp hạng Country of the Year 2021 - đánh giá về mức độ thành công của các quốc gia trên lĩnh vực sắc đẹp trong năm vừa qua. Bảng xếp hạng của Globalbeauties dựa trên thành tích của đại diện các quốc gia lập được trong năm 2021 tại những cuộc thi nhan sắc lớn như Miss World, Miss Universe, Miss Supranational, Miss Grand International... Theo đó, Ấn Độ trở thành 'cường quốc sắc đẹp' mới trong năm 2021 với tổng số điểm là 4450 điểm với loạt thành tích ấn tượng. Vị trí số 1 của Ấn Độ có được nhờ sự đóng góp của các người đẹp Harnaaz Sandhu - đăng quang Miss Universe 2021, người đẹp Manasa Varanasi lọt top 13 Miss World 2021, người đẹp Aavriti Choudhary lọt top 12 Miss Supranational 2021 và người đẹp Manika Sheokand lọt top 20 Miss Grand International. Điều đáng tự hào đó là Việt Nam đã vượt mặt cả những quốc gia sừng sỏ về sắc đẹp như Venezuela hay Philippines để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhờ loạt thành tích ấn tượng. Việt Nam đã có một năm cực kỳ thành công trên đấu trường sắc đẹp quốc tế với loạt thành tích đáng nể của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - đăng quang Miss Grand International 2021, Đỗ Thị Hà lọt top 13 Miss World 2021 và Kim Duyên lọt top 16 Miss Universe 2021. Với những thành tích này, Việt Nam giành được tổng cộng 3750 điểm. Xếp thứ 3 sau Việt Nam trên bảng xếp hạng là Ba Lan, ở các vị trí tiếp theo trong top 10 là Ba Lan, Nam Phi, Namibia, Venezuela, Philippines, Indonesia và Mỹ. Duy Nam