Thúy Nga chia sẻ gặp mẹ ruột Kim Ngân ở Mỹ, được kể nhiều điều bất ngờ về nữ ca sĩ

Video: Kim Ngân đòi về ngủ ở sân trước khu giặt ủi

Mới đây Thúy Nga đã gặp và trò chuyện với mẹ ruột ca sĩ Kim Ngân và được biết nguyên nhân khiến đàn chị hóa điên là do ảnh hưởng tâm lí từ một vụ án. Tuy nhiên, mẹ ruột Kim Ngân từ chối việc lộ mặt.

“Nhiều người cứ nghĩ rằng Kim Ngân hóa điên là vì thất tình nhưng không phải. Kim Ngân không lụy vì tình. Khi coi những clip Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân tôi rất cảm động và muốn gặp Thúy Nga để cảm ơn vì đã giúp đỡ Kim Ngân bằng cái tâm và tình thương. Tôi cũng cảm ơn khán giả trên mạng đã dành tình thương và sự lo lắng cho Kim Ngân, tôi thành thật cảm ơn mọi người nhiều lắm”, mẹ Kim Ngân nói.

Video mẹ Kim Ngân khẳng định nữ ca sĩ không lụy vì tình

Đồng thời, mẹ Kim Ngân bày tỏ mong muốn được cùng Thúy Nga đi gặp bác sĩ tâm lí để trao đổi về bệnh tình của Kim Ngân. Nghe vậy, nữ danh hài đồng ý và mong muốn được mẹ Kim Ngân đưa giấy tờ của nữ ca sĩ cho cô để cô làm trợ cấp giúp đàn chị. “Có được giấy tờ tôi sẽ làm trợ cấp được cho Kim Ngân và đỡ vất vả. Bởi thực ra cộng đồng mạng yêu thương chị Kim Ngân và họ gửi tiền cho chị ấy nhưng họ không cho lâu được, hiện tại tôi cũng chưa dám cộng số tiền mà mọi người gửi. Nếu thực ra không xin được tiền chính phủ thì gia đình phải tự đứng ra lo thôi vì gia đình cũng đều khá giả”, nữ danh hài cho biết.

Video mẹ Kim Ngân khẳng định gia đình thừa sức lo ăn ở cho Kim Ngân

Nghe Thúy Nga chia sẻ, mẹ Kim Ngân hứa sẽ mang giấy tờ của nữ ca sĩ cho Thúy Nga và nói: “Tôi sẽ mang giấy tờ cho Thúy Nga nhưng nếu Kim Ngân không kí thì có thể Thúy Nga cũng không làm trợ cấp được. Tôi cũng từng hỏi rồi nhưng không làm được. Tôi có nói chuyện với Bắc (chồng cũ Kim Ngân) thì nó nói rằng gia đình dư sức để đóng tiền phòng cho Ngân và việc đó không thành vấn đề nhưng nó lại không chịu”.

Trước đó, Thúy Nga cho biết thời gian gần đây Kim Ngân hút thuốc rất nhiều, nếu trước đây nữ ca sĩ chỉ hút vài điếu thì giờ đã hút đến 5 điếu một ngày. Bên cạnh đó, nữ danh hài cũng cho biết, có 1 nữ khán giả muốn tài trợ tiền cho Kim Ngân để khâu lại dái tai nhưng có vẻ đàn chị không mấy quan tâm lắm.

Đặc biệt, nếu như những tập trước, Kim Ngân tỏ ra khá tỉnh táo và nghe lời thì mới đây nữ ca sĩ lại ương bướng và nói nhảm rất nhiều. “Cứ trời nóng là Kim Ngân nói nhiều lắm. Tôi dụ mãi mà chị ấy không chịu đi tắm và đố ai dụ được Kim Ngân uống thuốc được, chị ấy là nữ hoàng sợ thuốc nên bị bệnh hơn hai mươi năm mà không thuyên giảm. Hôm nay tôi thất bại với Kim Ngân, mỗi ngày chị ấy lại có một phong thái và tính cách khác, ngày thị hiền như bụt, ngày thì nghe lời nhưng hôm nay tôi không thuyết phục được chị ấy làm gì cả”, Thúy Nga nói.

Kim Ngân tỏ ra gắt gỏng và khó tính hơn những lần trước đây

Đặc biệt, điều khiến Thúy Nga không khỏi bất ngờ là Kim Ngân đòi về chỗ cũ ở sân trước khu giặt ủi gần nhà nhạc sĩ Lê Quang ngủ. “Má cho con về chỗ cũ ngủ đi, con không có sức nữa đâu, con vào chỗ nào cũng vậy thôi... Má cũng đừng trêu con nữa, lát má chở con về lại chỗ cũ nhé. Cây đàn của con thì má cất giúp con nhé”, nữ ca sĩ nói.

Nghe vậy, Thúy Nga tỏ ra vô cùng buồn bã và thất vọng, cô liên tục khuyên nhủ Kim Ngân rằng về chỗ cũ ngủ không an toàn mà bệnh lại không khỏi. Trên YouTube, nữ danh hài viết: “Kim Ngân đêm đầu ngủ ở chùa rất ổn, đến ngày thứ 2 thì có lẽ do trời nắng nóng, tiếp xúc với nhiều người nên sau khi Thuý Nga đưa đi mua sắm về thì chị bỗng nhiên đòi về lại chỗ máy giặt. Tình huống rất bất ngờ, không biết ra sao nhưng hi vọng là chị sẽ đổi ý và không trở về chỗ ở cũ của mình”.

Sau khi đăng tải trên YouTube, nhiều khán giả cũng to ra lo lắng với tâm lí của Kim Ngân và hi vọng Thúy Nga không nản lòng mà vẫn kiên trì giúp đỡ nữ ca sĩ. “Nghe Kim Ngân nói muốn về chổ máy giặt mà buồn và thất vọng quá”, “Kim Ngân có lòng tự trọng rất cao, không thích làm phiền nguời khác, đi ăn thì không ăn trước vì biết mình không phải là người trả tiền, dù biết Thúy Nga giúp đỡ nhưng Kim Ngân vẫn hạn chế mua sắm vì sợ mang nợ nần. Phải nói Thúy Nga kiên nhẫn thật. Vậy nên Thúy Nga đừng bỏ cuộc nhé, hãy khuyên nhủ Kim Ngân để chị ấy sớm ngày bình phục”, “Có lẽ khi Kim Ngân đang lên cơn nói nhiều, nên cứ để yên cho Kim Ngân nói cho hả hơi và đừng bắt ép làm gì hoặc đừng hỏi tới tấp làm Kim Ngân rối trí thêm. Cứ để cho Kim Ngân nói thoải mái theo ý thích một lúc khi hết cơn sẽ ngoan hiền trở lại mới uốn nắn từ từ. Thương Thúy Nga vất vả kiên trì”,…là 3 trong số hàng loạt bình luận dưới video.

Trước đó, Kim Ngân còn tỏ ra thích thú khi dọn vào chùa ngủ và tíu tít tâm sự đủ chuyện với Thúy Nga. Đồng thời, nữ ca sĩ còn chịu đi với Thúy Nga đến chỗ bác sĩ tâm lí.

Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó bà gặp nhạc sĩ Trường Hải rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, bà được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công.

Sự nghiệp được hậu thuẫn, lại có nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn nên những năm thập niên 80, bà trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí, ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn.

Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến bản thân dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của bà cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi 2 con gái. Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California (Mỹ) để xin ăn. Thi thoảng, bà tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ.

Lộc Liên