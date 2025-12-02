Thương hiệu Xtep đồng hành cùng 23.000 vận động viên Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank mùa thứ 8

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 dự kiến thu hút khoảng 23.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Năm nay, Xtep tiếp tục giữ vai trò Nhà tài trợ trang phục độc quyền, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp đồng hành cùng giải chạy quy mô nhất Việt Nam.

Xtep nhà tài trợ trang phục độc quyền.

Trang phục thi đấu tối ưu, thiết kế riêng cho từng cự ly

Tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ và chất liệu chuyên dụng, Xtep tài trợ áo thi đấu chính thức cho vận động viên với thiết kế tối ưu cho chạy bộ đường dài. Chất liệu nhẹ, thoáng, thấm hút tốt và đường cắt may tinh chỉnh theo đặc thù vận động giúp hỗ trợ tối đa hiệu suất chạy.

Đặc biệt, áo được phân nhóm phù hợp theo từng cự ly thi đấu như cự ly 5km và 10km sẽ sử dụng áo T-shirt, cự ly 21.1km và 42.195km sẽ sử dụng thiết kế singlet, giúp vận động viên luôn duy trì sự thoải mái và ổn định suốt hành trình.

Bên cạnh đó, Xtep còn tài trợ trang phục cho Ban tổ chức, Trọng tài, Tình nguyện viên và Media, nhằm đảm bảo sự đồng bộ, chuyên nghiệp và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng tham gia giải.

Quy tụ dàn vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu

Tại mùa giải 2025, Xtep đồng hành cùng nhiều vận động viên nổi bật của làng điền kinh Việt Nam như Phạm Thị Hồng Lệ, Khánh Ly, Trịnh Quốc Lượng, Dương Minh Hùng, Bá Hân, Đào Bá Thành cùng cặp anh em sinh đôi gây chú ý trong cộng đồng chạy bộ Minh Chí - Minh Thiện.

Vận động viên Xtep Running Club

Sự góp mặt của các vận động viên chuyên nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng runner cả nước.

Thương hiệu thể thao dẫn đầu với công nghệ giày chạy bộ chuyên dụng

Xtep được biết đến là thương hiệu thể thao hàng đầu châu Á, nổi bật với dòng giày chạy bộ chuyên dụng như Xtep 160X, Xtep 260X - những mẫu giày sở hữu công nghệ tấm carbon, chất liệu đế tiên tiến, hỗ trợ runner tối ưu từng bước chạy.

Phiên bản giày chuyên dụng cho vận động viên

Ngoài ra, Xtep còn phát triển hệ sinh thái trang phục chạy bộ và tập luyện chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu của cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người chạy phong trào.

Tiếp tục hành trình truyền cảm hứng cùng cộng đồng chạy bộ Việt Nam

Với việc đồng hành bền bỉ qua nhiều mùa giải lớn, Xtep khẳng định cam kết phát triển phong trào thể thao Việt Nam, đặc biệt là chạy bộ đường dài. Sự xuất hiện tại Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 một lần nữa thể hiện nỗ lực của thương hiệu trong việc nâng tầm trải nghiệm thi đấu và truyền cảm hứng vận động cho hàng chục nghìn runner.

