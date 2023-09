Thương hiệu nội thất COME HOME khai trương tại Hà Nội

Sau gần hai tháng ra mắt thành công không gian đầu tiên tại TPHCM, ngày 15/9 /2023, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã chính thức khai trương cửa hàng Come Home thứ 2 tại Hà Nội.

Sự kiện khai trương mang nhiều ý nghĩa

Lễ khai trương cửa hàng thứ hai của Come Home vinh dự đón tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam – Ngài Nikorndej Balankura và đại diện Chính quyền Trung ương và Địa phương có Ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương, Ông Vũ Đức Quỳnh, Phó phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương cùng các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Central Retail Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia của nữ diễn viên Bảo Thanh, doanh nhân Nguyễn Hà Linh, hoa hậu Ninh Hoàng Ngân cùng những đối tác của Come Home, khách mời truyền thông và đông đảo những tín đồ đam mê nội thất.

Come Home - không gian thứ 2 có địa chỉ tại tầng 3 trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake, số 272, đường Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện này khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Come Home tại thị trường Việt Nam nói chung và thị trường phía Bắc nói riêng, cũng như tiếp tục hiện thực mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành trang trí nội thất tại Việt Nam. Cũng trong sự kiện, tập đoàn cũng dành tặng 200.000.000 VNĐ (bao gồm tiền mặt và hiện vật - sản phẩm Come Home) nhằm hỗ trợ các gia đình trong sự cố chung cư mini tại Hà Nội.

Mô hình mua sắm Một điểm đến độc đáo

Được xây dựng theo mô hình mua sắm Một điểm đến One – Stop Shopping mới lạ với không gian 2000m2 được thiết kế, bày trí khác biệt, với những căn phòng mô phỏng thực tế mang lại những trải nghiệm độc đáo.

Trong sự kiện, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam – Ngài Nikorndej Balankura chia sẻ: Tôi rất vui khi biết rằng COME HOME là chương trình “One-Stop Shopping Destination” – “Điểm đến mua sắm một cửa” đầu tiên tại Việt Nam về các sản phẩm gia dụng hiện đại, thiết kế đẹp mắt với giá cả phải chăng. Tôi cũng vui mừng khi biết rằng cũng như các đơn vị khác của Central Retail Việt Nam, COME HOME đã đặt 'tính bền vững' làm trọng tâm trong mô hình kinh doanh của mình và cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương trong chuỗi cung ứng sản xuất” – ông nhấn mạnh.

Khi đặt chân vào thị trường Việt Nam, Come Home mong muốn nâng tầm cuộc sống tại nhà của người Việt thông qua việc cung cấp giải pháp trang trí nội thất với những trải nghiệm mua sắm từ online đến offline độc nhất, phù hợp với khả năng tài chính của mỗi khách hàng. Sản phẩm tại Come Home được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với mức giá phù hợp cho mọi ngân sách từ phổ thông, trung bình đến cao cấp.

Bạn đọc có thể theo dõi và cập nhật thêm các thông tin chi tiết của thương hiệu theo thông tin bên dưới:

Website: www.comehome.com.vn

Hotline: 1900 9101

Facebook: https://www.facebook.com/comehomevietnam