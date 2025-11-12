'Thượng đế' thời 4.0 đi siêu thị được robot mời bánh, quét Face ID mở tủ gửi đồ

Không chỉ dừng lại ở chuyện mua sắm, ăn uống, giờ đây nhiều người đến siêu thị còn để “trải nghiệm tương lai” – nơi robot mời khách dùng thử bánh kẹo, và tủ gửi đồ tự động mở bằng… gương mặt.

Trưa 10/11, siêu thị Co.opmart Thống Nhất (phường Đông Hòa, TPHCM) vừa khai trương đã tấp nập khách. Ngoài khuyến mãi, điều khiến nhiều người thích thú lại là những trải nghiệm công nghệ hiện đại, mới lạ.

Robot mời dùng thử sản phẩm tại Co.opmart Thống Nhất làm khách hàng thích thú

Chị Nguyễn Thị Thùy (43 tuổi) đang dắt con dạo qua quầy bánh kẹo, bỗng một chú robot có gương mặt mèo ngộ nghĩnh bất ngờ chạy chầm chậm đến gần, khay hàng phía trước bày sẵn bánh kẹo, hạt khô, khăn giấy, nước uống… Robot dừng lại trước khách, chờ đợi ngỏ ý mời dùng thử.

“Lần đầu tiên tôi thấy robot phục vụ ngay trong siêu thị, cảm giác rất lạ và thú vị” - chị Thùy nói.

Đủ các loại bánh kẹo được "nhân viên" tiếp thị tận tay "thượng đế"

Len lỏi ở các quầy hàng, những robot này di chuyển linh hoạt, biết nhận diện người và vật cản để tránh va chạm; đồng thời mang sản phẩm đến từng khu vực, giúp khách dễ tiếp cận hàng dùng thử mà không cần nhân viên trực tiếp phục vụ.

Cạnh khu vực robot, quầy thanh toán tự động cũng thu hút nhiều người trải nghiệm. Chỉ cần đặt hàng lên khay, quét mã vạch và thanh toán không tiền mặt. Toàn bộ quá trình mua sắm hoàn tất trong vài phút.

Nếu không muốn xếp hàng chờ thanh toán, khách hàng có thể tự tính bill ngay tại quầy tự động

“Rất tiện lợi, không phải chờ đợi như trước. Tôi chỉ cần làm vài thao tác đơn giản là xong” - một khách hàng chia sẻ.

Tại đây, siêu thị vẫn bố trí nhân viên hỗ trợ để hướng dẫn khách, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người chưa quen thao tác. Nhờ vậy, công nghệ trở nên gần gũi, thân thiện và phù hợp với mọi đối tượng mua sắm.

Chỉ vài thao tác đơn giản, khách hàng tha hồ trải nghiệm

Ở siêu thị MM Mega Market An Phú (phường Bình Trưng), anh Trần Văn Hùng lại ấn tượng với tủ gửi đồ thông minh nhận diện khuôn mặt (Face ID).

“Chỉ cần chạm vào màn hình chọn “gửi đồ”, tủ sẽ nhận diện khuôn mặt và mở ra. Tôi bỏ đồ vào, đóng lại, lúc lấy cũng chỉ cần quét lại mặt mình, không cần thẻ hay chìa khóa. Rất an toàn và tiện lợi” - anh Hùng nói.

Trong khi đó, tủ gửi đồ quét Face ID của siêu thị MM Mega Market lại là một điều mới lạ với nhiều khách hàng

Công nghệ này giúp người dùng không phải lo làm mất thẻ gửi đồ, đồng thời đảm bảo bảo mật cao khi chỉ khuôn mặt người gửi mới có thể mở tủ.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện rất nhiều hệ thống bán lẻ đã ứng dụng robot, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình phục phục, quản lý. Như máy phát quà tự động, máy thanh toán phí bãi xe, máy nấu mì tự động… nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Hệ thống tủ thông minh này tạo sự thoải mái, an tâm cho người tiêu dùng

Các chuyên gia đánh giá, đây không còn là “trào lưu công nghệ”, mà là bước chuyển mình tất yếu trong ngành bán lẻ hướng tới trải nghiệm mua sắm nhanh hơn, thông minh và tiện ích hơn. Theo đó, tương lai của ngành bán lẻ không còn là những quầy thanh toán xếp hàng dài hay nhân viên tất bật. Đó là sự kết hợp giữa công nghệ và con người, nơi AI và robot không chỉ nâng cao hiệu quả mà còn mang đến trải nghiệm mua sắm thông minh, tiện lợi.