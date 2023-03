Thực phẩm 'cực độc' với người bị gan nhiễm mỡ, thèm đến mấy cũng nên tránh cho xa

TPO - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh thường gặp ở những người lạm dụng rượu bia, béo phì và ít vận động. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây suy gan. Tuy nhiên, có thể điều trị bệnh gan nhiễm mỡ bằng việc thay đổi chế độ ăn uống.

Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng có quá nhiều chất béo trong gan. Thông thường gan có chức năng loại bỏ độc tố và sản xuất mật, protein tiêu hóa. Bệnh gan nhiễm mỡ làm tổn thương gan và ngăn không cho nó hoạt động tốt như bình thường.

Có 2 loại gan nhiễm mỡ: gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu. Nguyên nhân chính của gan nhiễm mỡ do rượu là do việc lạm dụng rượu bia quá mức, gây tổn thương cho gan. Còn bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu lại được chẩn đoán ở những người béo phì, ít vận động.

Hiểu một cách đơn giản, mục đích của việc điều trị gan nhiễm mỡ đó là làm giảm lượng mỡ trong gan. Do đó, người bị gan nhiễm mỡ cần kiêng hoặc hạn chế các loại thực phẩm như:

Kiêng chất béo, mỡ động vật

Mỡ động vật khi dung nạp vào cơ thể sẽ đi qua gan, bài tiết ra ngoài ở gan. Nếu sử dụng quá nhiều mỡ động vật, gan không thể bài tiết kịp dẫn đến tích tụ gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ. Nên thay mỡ động vật bằng các loại dầu có nguồn gốc từ thực vật.

Hạn chế thịt đỏ

Trong thịt đỏ như thịt bò, thịt trâu, thịt lợn,… có chứa rất nhiều protein và chất béo. Các thực phẩm này được chuyển hóa tại gan. Vì vậy, khi nạp quá nhiều thịt đỏ vào cơ thể sẽ gây gánh nặng cho gan khiến tình trạng gan nhiễm mỡ ngày trở nên nghiêm trọng hơn.

Hạn chế hoa quả chứa hàm lượng đường cao

Hàm lượng đường cao là nguyên nhân gây ra hàng loạt các căn bệnh như béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ... Đường do gan chuyển hóa do đó nếu hấp thụ quá nhiều sẽ gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ

Kiêng gia vị cay nóng

Khi gan không khỏe, nếu nạp thường xuyên những thực phẩm cay nóng như gừng, tỏi, ớt, hồ tiêu, cà phê sẽ khiến chức năng gan suy giảm, gan không thể bài tiết chất béo, làm chúng tồn đọng khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn.

Tránh xa các chất kích thích

Các chất kích thích như rượu, bia, đồ uống chứa cồn là nhóm thực phẩm cấm kỵ với người bị gan nhiễm mỡ. Việc uống rượu bia sẽ thúc đẩy quá trình chuyển từ gan nhiễm mỡ sang xơ gan thậm chí là ung thư gan. Việc đào thải mỡ cùng các chất độc hại từ rượu bia tạo gánh nặng rất lớn cho lá gan.

Ngoài việc nên tránh các loại thực phẩm không lành mạnh trên, bạn cũng cần thay đổi lối sống để giúp cải thiện sức khỏe gan như:

Duy trì thói quen tập luyện: Tập thể dục thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống giúp bạn giảm cân và kiểm soát bệnh gan. Hãy đặt mục tiêu tập thể dục aerobic ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Giảm cholesterol: Theo dõi lượng chất béo và đường bão hòa để giúp kiểm soát mức cholesterol và chất béo trung tính. Nếu chế độ ăn kiêng và tập thể dục không đủ để giảm cholesterol, hãy hỏi bác sĩ về việc dùng thuốc.

Kiểm soát bệnh tiểu đường: Bệnh tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ thường xảy ra cùng nhau. Chế độ ăn uống và tập thể dục có thể giúp người bệnh kiểm soát được 2 tình trạng trên. Nếu lượng đường trong máu của bạn vẫn ở mức cao, hãy thông báo đến bác sĩ để có thể kê đơn thuốc để hạ thấp lượng đường.

Thực phẩm tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Dưới đây là một số thực phẩm tốt cho gan nhiễm mỡ mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống:

Cà phê với tác dụng làm hạ men gan

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên uống cà phê khi bị bệnh gan nhiễm mỡ có ít tổn thương gan hơn những người không uống cà phê. Caffeine giúp làm giảm lượng men gan bất thường của những người có nguy cơ mắc các bệnh về gan.

Rau xanh giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong gan

Các loại rau nói chung và bông cải xanh nói chung giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong gan. Ăn nhiều rau xanh như rau bina, cải xoăn cũng có thể giúp giảm cân.

Đậu phụ làm giảm mỡ tích tụ

Thành phần protein trong đậu phụ giúp làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Thêm vào đó, đậu phụ ít chất béo và protein cao.

Cá

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá ngừ và cá hồi có nhiều axit béo omega Axit béo omega-3 cải thiện mức độ mỡ trong gan.

Bột yến mạch

Carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể, mà hàm lượng chất xơ của chúng cũng giúp bạn no lâu hơn và duy trì cân nặng.

Quả óc chó

Các loại hạt nói chung và quả óc chó nói chung chứa nhiều axit béo omega-3. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ thường xuyên ăn quả óc chó đã cải thiện qua các xét nghiệm chức năng gan.

Quả bơ

Bơ được biết đến là loại quả có nhiều chất béo lành mạnh cùng với các hóa chất có thể làm chậm quá trình tổn thương gan. Quả bơ cũng rất giàu chất xơ giúp kiểm soát cân nặng.

Sữa và các loại sữa ít béo khác

Sữa, nhất là sữa ít béo có hàm lượng whey protein cao, có thể bảo vệ gan khỏi bị tổn thương.

Hạt hướng dương giúp chống oxy hóa

Hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E - một chất chống oxy hóa có thể bảo vệ gan khỏi bị tổn thương.

Dầu oliu để kiểm soát cân nặng

Dầu oliu được biết đến là loại dầu lành mạnh, chứa nhiều axit béo omega-3. Dầu ô liu giúp giảm mức men gan và kiểm soát cân nặng.

Tỏi

Tỏi không chỉ là hương liệu giúp các món ăn trở nên hấp dẫn, ngon miệng hơn mà nhiều nghiên cứu chỉ ra tỏi giúp giảm trọng lượng cơ thể và chất béo ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Trà xanh

Trà xanh có thể làm giảm lưu trữ chất béo trong gan và cải thiện chức năng gan. Bên cạnh đó, trà xanh cũng có nhiều lợi ích sức khỏe khác như: giảm cholesterol, giúp ngủ ngon hơn.