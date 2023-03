Thực phẩm bổ sung Boca Sure Gold - Công thức cải tiến hỗ trợ xương khớp dẻo dai linh hoạt

Boca Sure Gold là thực phẩm bổ sung với công thức tích hợp nhiều dưỡng chất đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng hỗ trợ xương khớp chắc khỏe, ngăn ngừa thoái hoá và tăng cường sức khỏe toàn diện.

Thực phẩm bổ sung Boca Sure Gold - Công thức cải tiến tăng cường xương khớp chắc khỏe

Boca Sure Gold là phiên bản cải tiến mới của thực phẩm bổ sung Boca Sure. Bên cạnh, bộ đôi thành phần nổi bật là bột sữa non Colostrum nhập khẩu từ Mỹ và hoạt chất Polycan® đã được chứng minh lâm sàng, đạt chứng nhận FDA Gras Hoa Kỳ và Halal. Công thức cải tiến của Boca Sure Gold tích hợp thêm hoạt chất bảo vệ cơ xương khớp tiên tiến hàng đầu hiện nay NMN. Boca Sure Gold tự hào là sản phẩm sữa non xương khớp tiên phong trên thị trường ứng dụng thành công hoạt chất NMN.

Hoạt chất NMN đã được chứng minh tác dụng hỗ trợ cải thiện chức năng ty thể trong cơ xương. Thông qua cơ chế này, NMN hỗ trợ ngăn chặn tình trạng suy yếu cơ do lão hoá, tăng cường sức bền của cơ bắp. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã kết luận được rằng NMN hỗ trợ trẻ hoá tế bào gốc tủy xương, tạo ra nhiều nguyên bào xương mới và thúc đẩy quá trình hình thành xương. Vì vậy, NMN là một hoạt chất hiệu quả hỗ trợ làm chậm quá trình lão hoá xương và thiểu cơ ở người cao tuổi, hỗ trợ duy trì hệ cơ xương khớp dẻo dai linh hoạt.

Thành phần bột sữa non Colostrum Hoa Kỳ có trong Boca Sure Gold với lượng kháng thể tự nhiên và dưỡng chất cao gấp nhiều lần sữa thông thường. Đây là lớp sữa đầu tiên, có màu vàng, xuất hiện vào cuối thời kỳ mang thai, ít chất béo và đặc biệt là rất giàu các kháng thể tự nhiên hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch.

Ngoài bột sữa non Colostrum, Polycan® cũng là một trong những thành phần tạo nên điều đặc biệt của Boca Sure Gold. Được chiết xuất từ nấm đen lên men và chứa liên kết beta 1-3/1-6 glucan, đây được coi là một trong những hoạt chất tiên tiến nhất thế giới có công dụng hỗ trợ kích hoạt Osteoblast hình thành xương mới và ngăn chặn sự phá huỷ xương. Đồng thời hoạt chất này hỗ trợ thúc đẩy sự hấp thụ các khoáng chất giúp chống viêm đồng thời hỗ trợ xương khớp linh hoạt, dẻo dai và ngăn ngừa tình trạng teo cơ.

Công thức toàn diện kết hợp NMN với nhóm hoạt chất hiệp đồng tác dụng Polycan®, Canxi, Chondroitin và Collagen tuýp II, hỗ trợ tăng hiệu quả tái tạo, phục hồi xương khớp và hỗ trợ ngăn ngừa thoái hoá xương lên gấp nhiều lần. Từ đó, người dùng nhanh chóng lấy lại cảm giác thoải mái khi vận động, cơ thể dẻo dai linh hoạt hơn.

Thực phẩm bổ sung Boca Sure Gold - Nguồn dinh dưỡng nền tảng cho cuộc sống khỏe mạnh

Với hương vị ngọt thanh, thơm mát dễ uống, Boca Sure Gold là sản phẩm phù hợp với khẩu vị và cơ địa của người Việt Nam. Đặc biệt nhờ thành phần cỏ ngọt - một loại cỏ có vị ngọt tự nhiên, không sinh ra năng lượng, đây còn là sản phẩm tốt cho người có tiền sử bệnh tiểu đường.

Ngoài các dưỡng chất cho xương khớp, Boca Sure Gold mang đến nhiều dưỡng chất thực vật và 14 loại vitamin, khoáng chất cùng lượng Omega 3-6-9 dồi dào hỗ trợ tăng cường miễn dịch, kích thích tiêu hoá và bảo vệ tim mạch. Từ đó giúp người dùng nâng cao sức khỏe toàn diện, tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh.

Thực phẩm bổ sung Boca Sure Gold là sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế. Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao với hệ thống máy móc tiên tiến nhất thuộc nhà máy chuẩn GMP và FDA Hoa Kỳ. Mọi quy trình sản xuất hiện đại và hoàn toàn khép kín. Bên cạnh đó, khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo mọi thành phần đều đạt tiêu chuẩn và không biến đổi gen. Nhờ đó, Boca Sure Gold xứng đáng là giải pháp sức khỏe xương khớp toàn diện hàng đầu cho tất cả mọi người.

Thực phẩm bổ sung BOCA SURE GOLD

Đơn vị phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Địa chỉ: 217 Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0375169339

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.