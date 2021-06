Thực hư thông tin '17 ca mắc COVID-19 liên quan chợ An Đông'

TPO - Trước thông tin “17 ca mắc COVID-19 liên quan chợ An Đông”, đại diện UBND quận 5 cho hay, 17 ca này nằm trên địa bàn phường 9, cùng phường với chợ An Đông, không liên quan đến chợ.

Ngày 29/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, vừa qua quận 5 ghi nhận chuỗi lây nhiễm ở phường 9, gần chợ An Đông.

Theo HCDC, trong số 17 ca phát hiện ngày 27/6, một số ca có mối liên hệ với chợ An Đông (người phụ bán hàng trong chợ, người giữ xe cổng B). Tuy nhiên các trường hợp này đã không đến chợ An Đông làm việc từ đầu tháng 6 do chợ đã nghỉ để phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Thành phố và chỉ cho mở cửa khu vực bán thực phẩm thiết yếu.

Trước đó, HCDC nhận được thông tin về 2 trường hợp test nhanh dương tính được khám sàng lọc. Đến 22 giờ cùng ngày, 2 trường hợp trên có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính. Đây là 2 vợ chồng đã được Bộ Y tế công bố với mã số là 15449 và 15550 cư ngụ tại đường Hùng Vương, phường 9, quận 5.

Trong đó, người vợ có lịch sử tiếp xúc với 1 người bạn (BN 14625). Ngày 22/6, người vợ nhận được thông báo từ người bạn đã có kết quả xét nghiệm PCR nên đã đi khai báo tại Trạm Y tế phường 9 và được chuyển đến bệnh viện An Bình khám. Người này khai báo có triệu chứng hô hấp từ ngày 19/6.

HCDC cho biết, người bạn là BN 14625 trước đó đã đến khám tại bệnh viện ngày 22/6 với các triệu chứng sốt, ho nên được sàng lọc bằng test nhanh dương tính và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính cùng ngày.

Ngày 24/6, Trung tâm Y tế quận 5 đã tiến hành phong toả khu vực nơi bệnh nhân cư ngụ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần chuyển cách ly tập trung và lấy mở rộng xét nghiệm 110 người trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6, các trường hợp tiếp xúc gần có kết quả âm tính lần 1 nhưng lại có 6 mẫu gộp dương tính. Ngày 26/6, Trung tâm Y tế quận 5 đã tiến hành lấy mẫu đơn 60 người thuộc 6 mẫu gộp dương tính. Kết quả xét nghiệm ngày 27/6, phát hiện thêm 17 trường hợp dương tính là các bệnh nhân với mã số từ 15823-15839, được Bộ Y tế công bố vào trưa ngày 28/6.

Liên quan đến ổ dịch trên, Quận 5 tiếp tục tiến hành điều tra, truy vết sau khi phát hiện thêm các trường hợp nhiễm mới. Khu vực này tiếp tục được phong toả, giám sát chặt. UBND phường 9 quận 5 đã tạm thời Trạm y tế phường 9; phun khử khuẩn chợ thực phẩm 96 Hùng Vương; tạm ngưng hoạt động siêu thị Co.opmart 96 Hùng Vương từ 28/6. UBND phường 9 cũng đề xuất xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân khu phố 4, khu phố 3 và khu phố 6 có liên quan đến ổ dịch trên.

Hiện ngành y tế Thành phố đang tiếp tục điều tra dịch tễ, đánh giá nguồn lây chuỗi lây nhiễm này.

Theo đại diện UBND quận 5, trong số 17 ca này có 1 ca làm bốc xếp tại chợ An Đông, nhưng do chợ nghỉ để phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của TPHCM từ đầu tháng 6 đến nay nên trường hợp này có thể xem là trong cộng đồng, không liên quan đến chợ. “UBND quận 5 cho đóng cửa phần lớn khu vực chợ An Đông theo quy định của Thành phố từ đầu tháng 6, chỉ cho mở cửa khu vực bán thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, khu chợ thực phẩm trên đã đóng cửa từ ngày 24/6 đến nay để khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm đánh giá mức độ an toàn trước khi quyết định thời gian mở cửa trở lại” – đại diện UBND quận 5 cho biết.