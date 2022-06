Thực hư công dụng 'thần kỳ' của miếng dán thải độc chân

Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây khẳng định miếng đệm chân giúp giải độc cơ thể khi ngủ đã thu hút hơn 300.000 lượt xem. Theo đó, bài đăng này viết: “Miếng dán chân thải độc mang lại hiệu quả nhanh chóng và lành mạnh cho cơ thể khi ngủ, từ việc giảm viêm, thanh lọc cơ thể, đến giải độc tất cả các tạp chất".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết không có nghiên cứu khoa học nào được công nhận chứng minh miếng dán chân khử độc này có tác dụng.

Ảnh minh họa: Shutterstock

"Đôi chân không phải là cơ quan giải độc bởi thận và gan mới là những cơ quan thực hiện hầu hết việc loại bỏ độc tố. Một trong những quảng cáo phổ biến nhất về miếng dán chân thải độc là có thể hút ra các chất độc như kim loại nặng, tuy nhiên chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định điều này” - Tiến sĩ Murad Alam làm việc tại khoa da liễu trường Y khoa Feinberg của Đại học Northwestern, bang Illinois, Mỹ, cho biết.

Các bài đăng trên mạng xã hội này cũng đăng các clip thể hiện khi miếng dán chân được bóc ra sẽ bị đổi màu sẫm, và điều đó được cho là các chất độc được thải ra khỏi cơ thể qua đêm.

Nhưng Tiến sĩ Murad Alam cho biết, sự đổi màu này thực chất là do mồ hôi chân phản ứng với hóa chất trong miếng dán. Ông nói: “Có thể đó chỉ là một phản ứng hóa học của độ ẩm ảnh hưởng đến miếng dán chân.”

Tạp chí Độc tính và Bệnh tật từ kim loại nặng (The Journal of Heavy Metal Toxicity and Diseases) đã công bố một nghiên cứu vào năm 2018 kiểm tra xem liệu miếng dán chân có thực sự mang tác dụng loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể hay không, sau đó kết luận rằng các miếng dán chân này không hề có hiệu quả thải độc qua chân.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Một báo cáo tại Mỹ đã đưa ra so sánh các miếng dán chân đã qua sử dụng và chưa sử dụng sau đó mang đến phòng thí nghiệm để phân tích. Phòng thí nghiệm không tìm thấy thay đổi đáng kể nào giữa miếng dán đã và chưa sử dụng.

Độc tố được đào thải tự nhiên khỏi cơ thể

Tiến sĩ Adriane Fugh-Berman - giáo sư dược lý và sinh lý học tại Đại học Georgetown ở Washington, cho biết: “Đôi chân không phải là cơ quan giải độc.”

Các chuyên gia cho biết, cơ thể người vốn đã có cơ chế lọc và loại bỏ các chất không mong muốn mà không cần sử dụng bất kỳ thiết bị bên ngoài nào. Gan, ruột, thận và tuyến mồ hôi ở lớp biểu bì (da) có chức năng loại bỏ chất độc.

Bác sĩ Đinh Thị Kim Liên - Nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết gan hay thận vẫn bài tiết chất độc ra hàng ngày. Theo bác sĩ Liên, ăn rau xanh, trái cây và bổ sung lượng nước phù hợp giúp gan tự thải độc mà không cần phải công thức hay thuốc thải độc nào như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Minh Vy