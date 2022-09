Thực hư chuyện kiếm thủ Vũ Thành An hành hung đồng đội

TPO - Hai kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết được cho là xô xát trong buổi tập trưa ngày 23/9, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi cả hai đều là tuyển thủ quốc gia.

Ngày 26/9, một thành viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam xác nhận có sự việc xô xát giữa hai vận động viên quốc gia là Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết. Cả hai đều là vận động viên đội tuyển đấu kiếm Hà Nội và tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội.

Trong buổi tập trưa ngày 23/9, Nguyễn Văn Quyết được cho là có thái độ tập luyện không chuẩn mực khiến đàn anh Vũ Thành An bức xúc. Cả hai dẫn đến xích mích và không hài lòng về nhau.

Vũ Thành An sau đó đã có hành động “giáo dục” bằng nắm đấm đối với đàn em Nguyễn Văn Quyết. Văn Quyết cũng phản ứng lại và đấm Thành An, dẫn đến việc hai người cầm kiếm đấu vụt nhau. Theo một thành viên trong đội tuyển đấu kiếm, sau sự cố thậm chí Nguyễn Văn Quyết còn dọa gọi thêm người đến đánh Vũ Thành An.

Phía Nguyễn Văn Quyết lại nói khác. Trong đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra Quận Nam Từ Liêm, anh tường trình đã bị “Vũ Thành An bất ngờ đánh vào đầu”, sau đó “lấy kiếm tấn công, vụt liên tục vào đầu, lưng, tay và gáy”. Vì không có bảo hộ, Quyết “bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể và chảy máu phần đầu”. Phía Nguyễn Văn Quyết cũng cho biết “An tiếp tục thách thức và đe dọa” khi anh bỏ đi. Nguyễn Văn Quyết cũng ghi trong đơn, trước đó anh “không gây sự hay mâu thuẫn với ai, kể cả với Vũ Thành An”.

Vũ Thành An là kiếm thủ giàu thành tích nhất của đấu kiếm Việt Nam. Kiếm thủ sinh năm 1992 từng nhiều lần mang về huy chương Vàng cho thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, đồng thời giành vé đến Olympic. Anh cũng liên tục được chọn là vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại các đại hội.

Tại SEA Games 31 vừa qua, Vũ Thành An giành huy chương Vàng nội dung kiếm chém cá nhân. Anh cùng Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh còn giành thêm huy chương Vàng đồng đội nội dung kiếm chém.

Sự việc xảy ra giữa hai kiếm thủ của Hà Nội và đội tuyển quốc gia đã gây ra dư luận không hay và rất khó chấp nhận. Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội đã nắm được sự việc và chắc chắn sẽ có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với hai tuyển thủ này.