Thực hiện giãn cách toàn TPHCM theo Chỉ thị 16 ra sao?

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Thành phố xác định cần phải làm quyết liệt hơn, xem đây là cuộc chiến thực sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn và nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch.

Trên tinh thần đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, quận, huyện tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (CT16) để siết chặt các giải pháp phòng chống dịch, đồng thời thông tin rõ cho người dân các các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp cần thiết khác.

Về hàng hóa: Sở Công Thương tăng lượng hàng hóa cung ứng của các hệ thống phân phối hiện đại (các hệ thống phân phối lớn, chủ lực như Saigon Co.op, Satra, Bách Hóa Xanh,…), gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng lên 120.000 tấn/tháng.

Riêng Saigon Co.op đã dự trữ được 26.000 tấn/tháng. Yêu cầu tiểu thương và thương nhân tại 3 chợ đầu mối tổ chức tiếp nhận hàng hóa thông qua các đại lý lớn (chằn, vựa), trung bình một ngày đêm tiếp nhận khoảng 4.000 - 5.000 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống.

Sở Công Thương tổ chức kích hoạt Chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa và đúng giá cho người dân; phát huy năng lực cung ứng của các kênh phân phối hiện đại và truyền thống gồm 106 siêu thị, 124 chợ truyền thống, trên 2.000 siêu thị Mini, cửa hàng tiện lợi và hơn 28.000 điểm bán tại các địa phương.

TPHCM cách ly xã hội toàn thành phố trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9/7.

TPHCM sẽ tăng các giải pháp mua sắm trực tuyến của 17 siêu thị, hệ thống phân phối lớn; đồng thời, tổ chức các điểm bán bổ trợ, đi chợ thay cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, không sử dụng được điện thoại để đặt hàng, mua sắm trực tuyến.

Về hoạt động giao thông vận tải, TPHCM tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô (trừ trường hợp vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân… và một số phương tiện taxi chở người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết).

Đáng lưu ý, TPHCM tạm ngừng hoạt động xe hai bánh vận chuyển hành khách có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe hai bánh truyền thống (xe ôm) vận chuyển hành khách.

Sở GTVT chủ động kiến nghị Bộ GTVT xem xét hạn chế hoặc tạm ngừng các hoạt động hàng không và đường sắt đi, đến TPHCM.

Về hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức người sử dụng lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác mới đến làm việc tại công sở.

Số lượng làm việc tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan quyết định nhưng không quá 1/3 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị. Riêng lực lượng vũ trang và y tế đảm bảo 100% quân số.

Trong thời gian thực hiện CT16, TPHCM tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt do từng co quan, đơn vị quyết định.

Về phòng, chống dịch, TPHCM thành lập 22 đội truy vết dịch bệnh (mỗi đội từ 10-30 người) và giao quyền chỉ đạo cho các địa phương. TPHCM thẩm định và tổ chức cho 43 doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (với 56.000 lao động) vừa cách ly, vừa sản xuất.

TPHCM triển khai kế hoạch điều trị cho 10.000-20.000 ca nhiễm, theo đó phân tuyến 3 cấp điều trị: Cấp không triệu chứng (bệnh viện dã chiến), cấp có triệu chứng nhẹ, trung bình (bệnh viện điều trị COVID-19 ở 4 cửa ngõ) và cấp điều trị bệnh nhân nặng (bệnh viện trung tâm thành phố).

Về an ninh trật tự, Công an TPHCM xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự và các biện pháp phòng, chống dịch.