Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Chiều 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Trung tướng Khamlieng Outhakaysone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Lào và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng chúc mừng đồng chí Khamlieng Outhakaysone được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào (tháng 2/2022), tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, nằm trong tổng thể "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam và Lào.

Chia sẻ những thông tin cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phòng chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng đánh giá từ đầu năm đến nay, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, tích cực phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đạt được tại cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị năm 2022, kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào và kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào (tháng 1/2022).

Theo Thủ tướng, môi trường chính trị, an ninh, kinh tế thế giới và khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, nhất là các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh mạng…; nhiều vấn đề toàn cầu nổi lên đòi hỏi sự chung tay đoàn kết của các quốc gia, đề cao chủ nghĩa đa phương.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã tích cực tham gia, đóng góp giải quyết các vấn đề toàn cầu, như cử quân nhân tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Thủ tướng cho rằng, hai nước cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra, hỗ trợ mỗi bên giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào; tiếp tục tăng cường và củng cố bền chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tiếp tục nỗ lực hết mình với quyết tâm cao nhất để cùng với Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó keo sơn giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Lào luôn là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và góp phần duy trì hoà bình ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng hoan nghênh kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua. Thủ tướng đề nghị trên tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm, quân đội hai nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những định hướng chung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực quốc phòng, xây dựng Đảng trong quân đội; phối hợp bảo vệ và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm buôn lậu và ma túy, góp phần tích cực vào xây dựng, phát triển đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng biên, thúc đẩy thương mại, mậu dịch biên giới, tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng phát triển đất nước và xây dựng quân đội, cũng như các lĩnh vực hợp tác khác…

Thủ tướng đánh giá Đề án xây dựng 2 cụm bản biên giới vừa được Thủ tướng Chính phủ hai nước phê duyệt có ý nghĩa to lớn; đề nghị quân đội hai nước cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, triển khai bài bản, hiệu quả, chất lượng, đúng quy định pháp luật mỗi nước.

Trung tướng Khamlieng Outhakaysone chúc mừng những thành tựu phát triển mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc tổ chức rất thành công SEA Games 31.

Trung tướng thông báo với Thủ tướng những phương hướng hợp tác trọng tâm thời gian tới được thống nhất tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước, trong đó có các hoạt động triển khai "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022", Đề án phát triển cụm bản dọc biên giới; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phối hợp tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước; chú trọng hợp tác đào tạo…

Đồng chí Khamlieng Outhakaysone khẳng định, Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ đặc biệt, hiếm có, thủy chung, gắn bó giữa hai nước. Trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào là một trong những nội dung quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai bên quan tâm thúc đẩy, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam-Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Link gốc:

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-tong-tham-muu-truong-qdnd-lao-102220602185940771.html