Thủ tướng: Không để người mua nhà ở xã hội phải ‘chen chúc, chạy vạy’, dễ dẫn đến tiêu cực

Văn Kiên
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh số hóa, không để người dân phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua, dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách.

Sáng 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội (NOXH).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần "nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, người dân được hưởng thành quả thật".

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã có Nghị quyết về đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; trong đó, phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn NOXH.

Đến nay, cả nước có 696 dự án NOXH đã và đang được triển khai, với khoảng 640.000 căn hộ, song theo Thủ tướng, so với nhu cầu còn có khoảng cách. Do đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết mới để tiếp tục cụ thể hóa Luật Nhà ở, Nghị quyết của Quốc hội về NOXH.

Về nội dung nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu phải đưa ra được các cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho tất cả chủ thể liên quan. Việc lựa chọn doanh nghiệp để giao nhiệm vụ phát triển NOXH cần dựa trên tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, cũng như căn cứ các tiêu chuẩn, quy trình, công khai, minh bạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý phân cấp cho các địa phương thực hiện, vừa phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa phát huy trách nhiệm xã hội, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải đặt địa vị mình vào điều kiện, hoàn cảnh của người có nhu cầu về nhà ở để phát triển NOXH.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải có quy hoạch phát triển NOXH phù hợp với các phân khúc nhà ở khác, đảm bảo đều bình đẳng về hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, văn hóa, y tế, giáo dục…

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, chính sách và triển khai chính sách về NOXH phải thuận lợi, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh số hóa, không để người dân phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua NOXH, dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách.

Thủ tướng đồng thời cũng yêu cầu đa dạng hóa nguồn tín dụng cho bất động sản và NOXH, trong đó có việc thành lập Quỹ NOXH chứ không chỉ trông vào mỗi nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

Văn Kiên
