Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5

TPO - Một điều tra viên thuộc Công an TP Biên Hòa bị bắt quả tang khi nhận tiền từ người nhà bị can tại một quán cà phê.

TPO - Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An ) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến Viên để điều tra về hành vi hiếp dâm con gái riêng của vợ.