Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói về nghi vấn 'ép học sinh yếu kém không dự thi lớp 10' ở Hà Nội

TPO - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo 5 đơn vị chuyên môn cùng công an các tỉnh, thành tập trung lực lượng để áp dụng các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, răn đe, truy tố những cá nhân thông tin thất thiệt.

TPO - Bắt đầu từ hôm nay, các bến xe trên địa bàn Hà Nội thực hiện cao điểm phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do hôm nay lượng khách đổ ra bến xe tăng đột biến so với ngày thường, dẫn đến lần đầu tiên trong 2 năm qua, nhiều xe khách phải từ chối nhận khách do xe đã hết chỗ.