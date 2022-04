Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói về clip có nội dung tiêu cực của Sơn Tùng M-TP

TPO - Trước MV "There's no one at all” có nội dung tiêu cực của Sơn Tùng M-TP, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, sẽ có biện pháp rà soát, phát hiện, tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục nhằm giúp các em có đủ hiểu biết, không bị ảnh hưởng.

Chiều 29/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trả lời câu hỏi liên quan đến “MV There's no one at all” có nội dung tiêu cực của Sơn Tùng M-TP.



Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, sự việc này xảy ra ngoài nhà trường, tuy nhiên theo ông, Bộ GD&ĐT sẽ có biện pháp rà soát tình hình học sinh, để phát hiện các em có điều kiện chưa thật tốt, từ đó tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm giúp các em để có đủ hiểu biết về nhiệm vụ của mình, không bị ảnh hưởng bởi những nội dung này.

Do không có đại diện đến tham dự buổi họp báo, nên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, sẽ chuyển câu hỏi này đến Bộ VHTT&DL để trả lời.

Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) đã có văn bản về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's no one at all trên môi trường mạng.

Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Vì thế, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại Nghị định số 144 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này.

Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý hành vi của các tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TT&TT có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình trên trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

Được biết, There's no one at all của ca sĩ Sơn Tùng M-TP được ra mắt tối 28/4. Bài hát được nam ca sĩ sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hình ảnh MV mang màu sắc u tối, có phân cảnh nhảy lầu tự tử ở cảnh kết, có thể tác động xấu đến học sinh, giới trẻ.