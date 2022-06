Thu Quỳnh sắp ‘làm sếp’

Năm năm sau Ngược chiều nước mắt, Thu Quỳnh lại làm tóc xoăn khác lạ. Sự thay đổi về ngoại hình này đều dành cho vai diễn mới, và đặc biệt lần đổi kiểu tóc này được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Thu Quỳnh tiết lộ cô nhận vai điều tra viên của Viện Kiểm sát tối cao, và được “giữ một chức to to”.

Mới đây, Thu Quỳnh và ê-kíp làm phim có cuộc họp với Viện Kiểm sát. Những vai diễn đại diện cho các ngành như kiểm sát, công an luôn nhận được sự cố vấn chuyên môn của các cơ quan chức năng để đảm bảo tính chân thực nhưng vẫn tôn trọng sự sáng tạo của người làm phim.

Thu Quỳnh làm tóc mới để phục vụ vai diễn mới toanh.

Thu Quỳnh bày tỏ, vai diễn này đánh dấu lần đầu tiên cô mặc sắc phục, mang màu sắc mới mẻ so với loạt vai diễn đề tài gia đình, tình yêu trước đây. “Tôi rất kỳ vọng ở kịch bản phim, hy vọng nhân vật sẽ có đất diễn khá đầy đặn”, cô nói.

Chưa có vai nữ chính trên phim truyền hình, Thu Quỳnh vẫn trường kỳ thử thách bản thân ở các vai thứ chính nhiều màu sắc. Thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, Thu Quỳnh khẳng định bản lĩnh và kỹ thuật diễn xuất vững vàng. Cô chinh phục khán giả cả ở những vai hiền lành như Huệ (Về nhà đi con) lẫn vai cá tính phản diện như My “sói” ở Quỳnh búp bê , thậm chí không ngại vai diễn đứng giữa ranh giới như Thy (Hương vị tình thân).

Thu Quỳnh kỳ vọng ở dạng vai mới.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, bộ phim mới tiếp theo do VFC sản xuất do đạo diễn NSƯT Mai Hiền thực hiện sẽ đi sâu vào lĩnh vực luật sư. Đạo diễn Mai Hiền chuyên trị những phim “khó, khô, khổ” gắn với nhiều bộ phim về các ngành nghề đặc thù như kiểm sát, công an. Sau Sinh tử về kiểm sát, đạo diễn Mai Hiền nhận được sự khen ngợi với Phố trong làng-bộ phim lồng ghép đề tài công an chính quy được điều về làm công an xã.