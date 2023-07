Thủ quân tuyển New Zealand: Tôi không quan tâm tới thời tiết, chỉ quan tâm đến việc thắng Việt Nam

TPO - Trước trận giao hữu giữa New Zealand và Việt Nam lúc 12h30 hôm nay (10/7), mối bận tâm chung của cả hai bên là... thời tiết. Nhưng đội trưởng Ali Riley cho rằng bất kể khó khăn, cô và đồng đội tuyển New Zealand sẽ biết cách đánh bại Việt Nam.

Ali Riley nói: “Chúng tôi quyết định rằng các cầu thủ sẽ tập trung vào những gì chúng tôi có thể kiểm soát. Thời tiết không phải là một trong những thứ đó.

Nếu bạn nhìn vào thái độ của mọi cầu thủ trên sân tập, ai cũng ướt sũng nhưng ai cũng tươi cười, có thể hiểu tất cả đang đảm bảo rằng New Zealand sẽ hoàn thành những việc cần làm trước Việt Nam (giành chiến thắng).

Chúng tôi đang bước vào trận đấu này một cách cực kỳ nghiêm túc. Chúng tôi áp dụng những hành vi, thói quen, kỷ luật, lối chơi như một trận đấu tại World Cup (trước Việt Nam)”.

Trong khi đó, HLV Jitka Klimkova lại tập trung vào những khó khăn do thời tiết mưa lạnh ở New Zealand mang lại. Bà cho biết: “Chúng tôi đã quen thi đấu trong thời tiết này nên đối với New Zealand, đó có thể là một lợi thế.

Dù vậy, vẫn thật khó để thi đấu trong kiểu thời tiết này, trời lạnh, mưa. Nhưng chúng tôi đang tập trung vào những thứ mà chúng tôi có thể kiểm soát. Thời tiết là thứ chúng tôi không thể kiểm soát. Chúng tôi chỉ muốn chơi hết khả năng của mình và nếu có thể, thời tiết sẽ giúp chúng tôi. Thật tuyệt."

Nhà cầm quân này cũng rất cẩn trọng trước hệ thống phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam: “Chúng tôi biết đây sẽ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của họ, vì vậy trên sân, chúng tôi chỉ cần thực sự hiểu được nhau".

Dù đây chỉ là giao hữu nhưng phía New Zealand đặt yêu cầu rất cao, là một thắng lợi thuyết phục. Vì đã hơn nửa năm, trải qua 10 trận New Zealand chưa thắng lần nào, gồm 8 thua 2 hòa. Họ cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng trong giai đoạn này.