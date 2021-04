Thu nhập 5 triệu đồng/tháng, cầu thủ nữ vẫn phải đóng thuế?

Trích 10% tiền lương để nộp thuế

Chưa bao giờ các cầu thủ bóng đá trẻ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thế nhưng, đầu năm 2021 khi đi nhận lương cho các học trò tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, các HLV đội tuyển bóng đá nữ U14, U16 VN tá hỏa khi nghe tin VĐV của mình bị trừ lương. Lý do là các em bị truy thu thuế thu nhập cá nhân từ năm 2019.

Thông tin với Tiền Phong, một nữ cầu thủ đội U16 VN nói: “Tổng thu nhập của em chưa tới 50 triệu đồng/năm nhưng nay được biết em sẽ bị trừ gần 5 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. Chúng em đều ở quê lên, thu nhập thấp, gia cảnh khó khăn nhưng không hiểu sao lại phải đóng thuế. Em cũng chưa thấy các anh chị nào từng phải đóng thuế thu nhập mà chỉ có đội chúng em”.

Ngay lập tức, đội tuyển U14, U16 phản ảnh sự việc đến VFF. Ngày 3/2, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh có công văn gửi Trung tâm HLTTQG Hà Nội để làm rõ sự việc.

Công văn của VFF viết: “VFF nhận được báo cáo của ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ trẻ U14, U16 quốc gia về việc trích một phần tiền công của các VĐV thuộc đội tuyển bóng đá nữ trẻ U14, U16 quốc gia để nộp thuế thu nhập cá nhân cho các VĐV đã từng tập trung đội tuyển bóng đá nữ trẻ. VFF đề nghị quý đơn vị cung cấp thêm thông tin, danh sách các cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân để VFF phối hợp với Trung tâm triển khai công việc do có rất nhiều VĐV hiện nay đã không còn tập trung đội tuyển quốc gia nữa”.

Sau khi VFF có công văn, Phó giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, ông Nguyễn Anh Minh, đã có văn bản trả lời VFF. Công văn của Trung tâm HLTTQG Hà Nội khá mơ hồ khiến VFF cũng không hiểu rõ ngọn ngành. Công văn của Trung tâm thông tin lại như sau: “Theo Công văn số 851 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước, qua kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Bộ VH-TT&DL, Trung tâm Nhổn phải truy thu thuế thu nhập cá nhân của VĐV các đội tuyển với số tiền 242,9 triệu đồng, trong đó đội tuyển bóng đá nữ trẻ phải nộp 109,3 triệu đồng, số đã nộp là 65,4 triệu đồng, số còn phải nộp là 43,8 triệu đồng”.

Do chưa có mã số thuế cá nhân

Các cầu thủ đội tuyển U14, U16 nữ VN đang được trả lương 215.000 đồng/người/ngày. Một tháng, mỗi VĐV được trả 26 ngày công, tương đương mức thu nhập 5.590.000 đồng/người/tháng theo quy định của Nhà nước.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân trước năm 2020, chỉ những người có thu nhập 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Các cầu thủ nữ hiện nay chỉ có mức lương từ 40-60 triệu đồng/năm. Các cầu thủ nữ hiếm khi tập trung đủ 12 tháng/năm, thường chỉ tập trung lên đội nhiều nhất là 9-10 tháng, thời gian còn lại thì nghỉ hè, về quê... Thậm chí có không ít cầu thủ được gọi tập trung đợt này nhưng không có tên ở đợt sau theo tính toán của HLV, nhưng vẫn “được” tham gia đóng thuế thu nhập.

Trả lời báo chí về việc này, đại diện Trung tâm HLTTQG Hà Nội nói rằng, lý do các VĐV đội U14, U16 nữ VN phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm 2019 do các em chưa có mã số thuế cá nhân, nên bị trừ 10% thuế thu nhập theo dạng lao động tự do. Mặc dù tổng thu nhập của các VĐV chưa đến mức phải nộp thuế, nhưng do chưa có mã số thuế cá nhân nên sau này họ cũng không được hoàn thuế.

Trung tâm HLTTQG Hà Nội cho biết, để khắc phục tình trạng này Trung tâm đã phối hợp gia đình các em để bố mẹ làm giám hộ cho con để được đăng ký làm mã số thuế cá nhân. Khi có mã số thuế cá nhân, các em sẽ không bị trừ thuế do thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế. Với khoản thuế năm 2019, các em vẫn phải đóng, bất kể thu nhập ra sao.