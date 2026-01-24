Thủ môn Cao Văn Bình - cái tên được tìm kiếm nhiều nhất lúc này!

HHTO - Ở tuổi 20, thủ môn Cao Văn Bình bất ngờ trở thành cái tên được cộng đồng mạng tìm kiếm dày đặc sau trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026. Không chỉ gây sốt bởi ngoại hình điển trai, thủ thành sinh năm 2005 còn ghi dấu ấn đậm nét với màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt là pha cản phá penalty quyết định trước U23 Hàn Quốc.

Trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam phải đối diện thử thách cực khó nhằn khi chạm trán U23 Hàn Quốc - đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và nhịp độ thi đấu. Khó khăn càng chồng chất khi đội bóng áo đỏ phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Đình Bắc. Giữa bối cảnh ấy, thủ môn Cao Văn Bình nổi lên như chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự.

Thủ môn Cao Văn Bình. (Ảnh: FBNV)

Được trao cơ hội bắt chính tại trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại mùa giải U23 châu Á 2026, trong bối cảnh thủ môn số một Trần Trung Kiên ngồi ghế dự bị, Cao Văn Bình nhanh chóng cho thấy sự chững chạc hiếm có ở một thủ môn mới 20 tuổi. Trong suốt thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, thủ môn sinh năm 2005 liên tục đối mặt với sức ép lớn từ U23 Hàn Quốc, nhưng vẫn giữ được sự tập trung, phán đoán tốt và có nhiều pha cứu thua quan trọng.

Thủ môn Cao Văn Bình gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam. (Video: AFC Asian Cup)

Đỉnh cao màn trình diễn của Cao Văn Bình đến ở loạt sút luân lưu. Trước áp lực tâm lý cực lớn, thủ môn trẻ của U23 Việt Nam vẫn giữ được cái đầu lạnh, đọc hướng sút chính xác và cản phá thành công cú penalty của cầu thủ U23 Hàn Quốc, góp phần quyết định mang về chiến thắng chung cuộc. Pha cản phá ấy không chỉ giúp U23 Việt Nam giành huy chương Đồng, mà còn đưa cái tên Cao Văn Bình trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Pha cản phá xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình. (Ảnh: TVH News)

Sinh năm 2005, quê Diễn Châu (Nghệ An), Cao Văn Bình trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Sông Lam Nghệ An. Với chiều cao khoảng 1,83 m, thủ môn này được đánh giá cao ở phản xạ nhanh, khả năng ra vào hợp lý và đặc biệt là tâm lý thi đấu điềm tĩnh - yếu tố then chốt trong các trận cầu lớn.

Trước khi tỏa sáng tại U23 châu Á 2026, Cao Văn Bình từng là thành viên của U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, đồng thời được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất tại giải giao hữu CFA Team China 2025. Những trải nghiệm ấy giúp Văn Bình tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng cho sân chơi châu lục dù tuổi đời còn rất trẻ.

Cao Văn Bình tại SEA Games 33. (Ảnh: FBNV)

Từ một cái tên không được chú ý nhiều ở trước và trong mùa giải, Cao Văn Bình đã khép lại U23 châu Á 2026 bằng hình ảnh của một người gác đền bản lĩnh, sẵn sàng đứng vững trong thời khắc khó khăn nhất. Màn trình diễn trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về tấm huy chương Đồng cho U23 Việt Nam, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai của thủ môn sinh năm 2005 - một điểm sáng mới trong hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam.