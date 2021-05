Thu 1,2-1,7 triệu đồng/người cách ly COVID-19: Giám đốc khách sạn giải trình gì?

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Trưởng Ban phòng chống dịch COVID-19 quân Nam Từ Liêm) yêu cầu đại diện Công an, Phòng Y tế quận báo cáo về nội dung thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly khách sạn Top Hotel Hữu Nghị, 188 Lê Quang Đạo.

Đại diện công an và y tế quận Nam Từ Liêm đều khẳng định, không nhận một xu từ chủ khách sạn Top Hotel Hữu Nghị. Đại diện phía công an và y tế đều tỏ ra bức xúc trước văn bản của khách sạn Top Hotel Hữu Nghị thu tiền từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/người/ngày, trong đó có chi phí cho công an và y tế.

Liên quan đến sự việc này, ông Hoàng Tất Đạt - Giám đốc khách sạn Top Hotel Hữu Nghị giải trình như sau: Văn bản thu từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/người/ngày bao gồm chi phí cho công an, y tế, do ông Nguyễn Trung Kiên - Phó giám đốc khách sạn Top Hotel Hữu Nghị ký, văn bản này không có hiệu lực.

Ông Đạt và nhân viên lý giải, việc thu tiền người cách ly có đề cập đến việc chi phí cho chính quyền, công an, y tế, là chi phí các suất ăn, nước uống (không chi tiền) cho cán bộ, chiến sỹ khi túc trực tại khách sạn Top Hotel Hữu Nghị.

Theo ông Hoàng Tất Đạt, sau khi người cách ly phản ứng về khoản thu, ngày 8/5, khách sạn đã ban hành văn bản thu phí của khách cách ly là 900 nghìn đồng/người, ông Đạt nói.

Đối với nội dung này, Trưởng Ban phòng chống dịch COVID-19 Nguyễn Huy Cường chỉ đạo các thành viên trong đoàn tuyệt đối không được để xảy ra sai phạm, phát sinh tiêu cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tiêu cựu đề nghị, cá nhân, tổ chức trực tiếp báo cáo để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Cuộc họp khẩn trong đêm do Trưởng Ban phòng chống dịch COVID-19 Nguyễn Huy Cường chủ trì. Ảnh: M.Đ

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu đại diện khách sạn phải có báo cáo giải trình về nội dung Báo Tiền Phong phản ánh cũng như các ý kiến, nội dung liên quan của đại diện các đơn vị, tổ chức tham gia cuộc họp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu phía khách sạn cung cấp tài liệu, hoá đơn chứng từ liên quan đến việc thu phí người cách ly, đồng thời cung cấp công khai minh bạch khi báo chí yêu cầu.

Trước đó, phản ánh tới Tiền Phong, một số người khác cách ly tại khách sạn Top Hotel Hữu Nghị cũng phản ánh, với mức giá phải chi trả từ 1,2 triệu đồng/người/ngày đối với phòng đôi, tương đương 2,4 triệu/phòng/ngày và 1,7 triệu đồng/người/ngày (phòng đơn), nhưng dịch vụ lại không tương xứng.

Ngoài việc khách kêu ca về giá phòng cao, một số người khác cho rằng, việc khách sạn đã không tuân thủ quy định về cách ly. Đáng chú ý, ngày 9/5, nhiều người muốn chuyển đến khách sạn rẻ tiền hơn hoặc chuyển sang khu cách ly tập trung vì không còn khả năng chi trả cho việc cách ly tại khách sạn Top Hotel Hữu Nghị.