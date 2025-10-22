Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Thông tin về 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán vừa bổ nhiệm

TPO - Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Các Định chế Tài chính, Bộ Tài chính và bà Lê Thị Việt Nga - Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Tài chính về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính - giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Việt Nga - Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ là công tác thường xuyên của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy.

Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Uỷ ban chứng khoán trong ngành tài chính, ông Chi cho biết, sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt quy mô vốn hóa tương đương gần 70% GDP, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam vừa được tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng, đây là dấu mốc ghi nhận nỗ lực của toàn ngành Chứng khoán và đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển thị trường theo hướng ổn định, minh bạch và bền vững, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng rằng, với việc bổ sung hai Phó Chủ tịch mới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ban Lãnh đạo; đồng thời đề nghị uỷ ban và các sở giao dịch, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm Chủ tịch là bà Vũ Thị Chân Phương, 5 Phó Chủ tịch: ông Hoàng Văn Thu, ông Bùi Hoàng Hải, ông Hà Duy Tùng, ông Nguyễn Hoàng Dương và bà Lê Thị Việt Nga.

