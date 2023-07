Thông tin mới vụ khách ‘tố’ nhà hàng bán thức ăn thừa, dồn góp

TPO - Ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương đã đi kiểm tra thông tin phản ánh việc chủ quán bị ‘tố’ bỏ thức ăn thừa vào khay cho khách đến sau. Tuy nhiên, kết quả chưa xác định hành vi bỏ thức ăn thừa vào lại thức ăn đang bán, chủ quán không thừa nhận hành vi và video cũng chưa thấy hành vi này.

Chiều tối 31/7, ông Mai Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Bình Định - cho biết, phòng y tế đã phối hợp với UBND phường Nhơn Thành kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với quán cơm trên đường Phạm Văn Đồng, theo như thông tin phản ánh.

Theo ông Tiến, kết quả chưa xác định hành vi bỏ thức ăn thừa vào lại thức ăn đang bán, chủ quán không thừa nhận hành vi và video cũng chưa thấy hành vi này.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, thùng rác đựng thức ăn thừa và rác không có nắp đậy, vi phạm công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND phường Nhơn Thành quyết định xử phạt hành vi này với số tiền 4 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn Mai Xuân Tiến cho hay, trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ đối với chủ các hàng quán trên địa bàn, để qua đó tạo hình ảnh đẹp đối với du khách khi đến với thị xã An Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, một chủ tài khoản TikTok đến từ Đà Nẵng quay lại clip “tố” chủ quán cơm ở phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn, Bình Định) lấy thức ăn thừa bỏ vào khay cho khách đến sau. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 23/7.

Trao đổi với PV sáng 31/7, bà Bùi Thị Phan Phụng (55 tuổi, chủ quán cơm) xác nhận sự việc có đoàn khách 5 người đến ăn tại quán. Tuy nhiên, bà Phụng khẳng định không có việc lấy lại thức ăn cũ của khách bỏ vào khay để bán cho khách đến sau, như clip của khách đến ăn 'tố'.

Theo bà Phụng, đoàn khách này sau khi ăn xong chỉ còn 2 miếng trứng nên bà lấy lại bỏ vào 1 chiếc dĩa cạnh bếp để cho người hàng xóm lấy cho gà ăn. Trước nay, việc đồ ăn thừa bà đều bỏ riêng, để lại cho người hàng xóm cho gà ăn.

Bà Phụng cũng nói rằng, dù 2 miếng trứng của khách để lại nếu không cho người hàng xóm thì bà cũng có thể ăn lại chứ cũng không sao.

Theo bà Phụng, quán của bà bán mười mấy năm nay, khách đến ăn cũng chưa nghe một ai có ý kiến nói gì. “Tôi bán mười mấy năm nay, khách đến ăn cũng chưa nghe một ai có ý kiến nói gì. Mấy người phụ bán quán, tôi cũng dọn mâm thức ăn mới để ăn không để lấy đồ ăn thừa ăn lại chứ đừng nói bán cho khách”, bà Phụng nói.