Thông tin mới vụ hành khách mang dao gọt hoa quả lên máy bay

TPO - Cục Hàng không đánh giá, việc mang dao lên máy bay làm ảnh hưởng tới an toàn và an ninh chuyến bay, gây hoang mang cho các hành khách trên chuyến bay.

Cục Hàng không vừa báo cáo Bộ GTVT về việc hành khách Vietnam Airlines đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) ra Hà Nội mang dao lên máy bay và vô tư gọt hoa quả ăn.

Cụ thể, trên chuyến bay số hiệu VN-0208 bay chặng TPHCM – Hà Nội, cất cánh lúc 8h ngày 18/7. Sau khi cất cánh, tiếp viên phát hiện hành khách Nguyễn Thị Ngọc Ng., ngồi ghế 27K sử dụng dao dài 20cm để gọt hoa quả, và lập biên bản, thu giữ dao.

“Việc mang dao lên máy bay làm ảnh hưởng tới an toàn và an ninh chuyến bay. Gây hoang mang cho các hành khách trên chuyến bay”, tiếp viên chuyến bay đánh giá trong báo cáo vụ việc. Cục Hàng không giao Thanh tra cục và Phòng an ninh hàng không xem xét xử lý vi phạm của hành khách mang dao và nhân viên an ninh soi chiếu.

Theo Cục Hàng không, sau khi nắm thông tin vụ việc trên đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) chỉ đạo bộ phận liên quan của sân bay Tân Sơn Nhất xác minh, làm rõ nguyên nhân để tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục, không để tái diễn.

Trong báo cáo nhanh của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tối 19/7, xác định nhân viên soi chiếu hành lý của khách Ngọc Ng. là ông Phan Phạm Hoàng Xa. Nhân viên này đã không phát hiện ra dao gọt hoa quả trong các đồ vật kim loại, thiết bị điện tử trong hành lý xách tay của hành khách trên.

Nhân viên soi chiếu Hoàng Xa được xác định thời điểm làm nhiệm vụ có sức khỏe bình thường, giấy phép và năng định còn hiệu lực (được cấp tháng 11/2021). Hệ thống máy soi chiếu, cổng từ được kiểm tra đầu ngày đảm bảo hoạt động bình thường.

Cục Hàng không đánh giá, vụ việc trên vi phạm an ninh hàng không. Tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng uy hiếp an toàn của người và máy bay, nhưng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cho thấy khách còn thiếu tìm hiểu về quy định an ninh, an toàn hàng không, mang các vật phẩm nguy hiểm lên lên máy bay, tạo thêm sức ép công việc cho nhân viên soi chiếu.

Sau vụ việc trên, Cục Hàng không đã chỉ đạo người đứng đầu bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phải chịu trách nhiệm về việc kiểm soát an ninh hàng không đã không hoàn thành nhiệm vụ khi không phát hiện ra dao khách mang theo.

Cục Hàng không yêu cầu bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất rà soát lại việc kiểm tra xác suất, trực quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình, quy định khi thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Vietnam Airlines chấn chỉnh các tổ bay thực hiện quy định về xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

Theo xác minh của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, hành khách Nguyễn Thị Ngọc Ng. ngồi ghế 27K đi chung với khách Nguyễn Nh. ngồi ghế 27H, chuyến bay số hiệu VN-0208, chặng TPHCM – Hà Nội, cất cánh lúc 8h ngày 18/7.

Cả 2 hành khách làm thủ tục lên máy bay (check-in) trực tuyến và có ký gửi hành lý tại quầy B2 sảnh A lúc 6h26 cùng ngày. Tới 6h34, cả 2 hành khách làm thủ tục kiểm tra soi chiếu an ninh tại máy soi chiếu hành lý xách tay số 9 sảnh A. Hành lý xách tay gồm 3 túi, trong đó có 1 vật phẩm mờ màu xanh kim loại có hình dạng giống dao gọt trái cây để bên dưới 2 điện thoại.