Thông tin mới về đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc, miền Trung

TPO - Ngày hôm nay (23/6), nắng nóng quay trở lại miền Bắc với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, dự báo ngày mai tăng thêm 2-3 độ. Trong khi đó miền Trung tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Sau một ngày tương đối dễ chịu nhờ sự dịch chuyển của rãnh thấp từ vùng núi phía Bắc xuống, hôm nay (23/6), nắng nóng trở lại miền Bắc (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên).

Nhiệt độ cao nhất miền Bắc hôm nay từ 35-37 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ.

Dự báo ngày mai (24/6), vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh khiến miền Bắc chuyển sang trạng thái nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Đây cũng có thể là ngày nắng nóng đỉnh điểm trong đợt nắng nóng lần này ở miền Bắc.

Dự báo ngày 25/6, miền Bắc tiếp tục nắng nóng với cường độ giảm nhẹ so với 24/6. Từ ngày 26/6, nắng nóng chấm dứt ở khu vực này.

Miền Bắc nắng nóng trở lại trong hôm nay (23/6).

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này.

Ngày 22/6, khu vực này ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, một số nơi trên 39 độ. Kỷ lục nắng nóng thuộc về Đông Hà (Quảng Trị), nơi ghi nhận mức nhiệt 40 độ. Đây cũng là một trong những “chảo lửa” nổi tiếng ở miền Trung.

Dự báo trong hai ngày 23-24/6, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ trong hai ngày 23-24/6 cũng tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua ở miền Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong nhiều ngày tới, thời tiết bao trùm khu vực này vẫn là nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, cùng với độ ẩm không khí xuống thấp.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Khu vực nội đô các thành phố lớn như Hà Nội có thể cao hơn nhiều do chịu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ vào ban ngày, chiều tối và đêm khu vực này có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.