Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Thông tin về Honda CR-V thế hệ mới

Lê Tuấn

TPO - Theo Automotive News, Honda đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất CR-V thế hệ mới trong bối cảnh nhu cầu đối với phiên bản hiện hành vẫn ở mức cao.

Thay vì đưa mẫu xe mới vào sản xuất sớm hơn, hãng xe Nhật được cho là sẽ kéo dài thời gian sản xuất CR-V 2027 tại Bắc Mỹ, trước khi bắt đầu lắp ráp thế hệ mới vào tháng 4/2027.

Như vậy, thế hệ Honda CR-V tiếp theo sẽ được đưa vào sản xuất muộn hơn 3 tháng so với những đồn đoán trước đó. Mẫu mới sẽ được bán ra thị trường dưới phiên bản đời 2028.

cr-v-nha-may-my.jpg

Cũng theo Automotive News, dù việc trì hoãn sẽ khiến sản lượng CR-V thế hệ mới trong năm đầu tiên thấp hơn dự kiến, Honda đã chuẩn bị phương án để tăng công suất sản xuất mẫu SUV này trong thời gian tới.

CR-V hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại Mỹ, chiếm 9,5% tổng doanh số của hãng tại thị trường này tính đến hết tháng 9 năm nay. Civic đứng thứ hai, nhưng Honda được cho là sẽ ưu tiên sản xuất CR-V thế hệ mới tại Mỹ hơn mẫu sedan trong năm 2028.

2026-honda-cr-v-ehev-rs-black-edition-japan.jpg
CR-V đang là sản phẩm bán chạy nhất của Honda ở nhiều thị trường lớn.

Năm ngoái, Honda đã chuyển một phần lớn hoạt động sản xuất CR-V từ Canada sang Mỹ nhằm giảm tác động từ thuế nhập khẩu. Các mẫu CR-V dành cho thị trường Mỹ hiện chủ yếu được lắp ráp tại hai nhà máy nội địa.

Bên cạnh đó, Honda cũng đã hủy kế hoạch ban đầu về việc bắt đầu sản xuất Civic thế hệ mới tại nhà máy Indiana từ tháng 5/2028, qua đó dồn sức để tăng sản lượng cho CR-V.

Động thái mới nằm trong chiến lược của Honda nhằm tung ra 15 mẫu xe mới hoặc được nâng cấp lớn trên toàn cầu vào năm 2030, với trọng tâm là thế hệ hệ truyền động hybrid mới.

CR-V thế hệ mới được cho là sẽ chỉ có phiên bản hybrid. Xe được trang bị hệ thống e:HEV mới hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng vận hành và tiết kiếm nhiên liệu.

Tại Việt Nam, Honda bắt đầu lắp ráp mẫu CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây cũng là mẫu SUV bán chạy nhất của thương hiệu Nhật tại nước ta.

#Honda CR-V #sản xuất #xe hybrid #SUV #cr-v thế hệ mới #Honda #CR-V

Cùng chuyên mục

Clip: Xe máy 'kẹp' 4 đâm vào cửa cuốn

TPO - Trên một đoạn đường vắng, chiếc xe máy chở 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm bất ngờ lao về phía lề đường, đâm thẳng vào cửa cuốn. Tình huống được camera giám sát ghi lại.

Clip: Xe máy kéo lao vào xe ngược chiều gây tai nạn

TPO - Trên đoạn đường vắng, chiếc máy kéo đi tới với tốc độ cao, dần lệch lái sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với ô tô con đối diện. Va chạm mạnh khiến cả hai xe lật nghiêng và hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại Đồng Nai.

Ford Everest thêm phiên bản mới

Ford Everest thêm phiên bản mới

TPO - Ford tiếp tục mở rộng danh mục Everest với phiên bản Wolftrak, bổ sung thêm màu sắc cho thiết kế ngoại thất và nội thất cùng với trang bị kéo rơ moóc tiêu chuẩn.

Mùa du lịch và về quê cuối năm khiến bảo hiểm thân vỏ xe ô tô được tìm kiếm nhiều

Mùa du lịch và về quê cuối năm khiến bảo hiểm thân vỏ xe ô tô được tìm kiếm nhiều

Cuối năm là thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao với hàng loạt chuyến du lịch, về quê và đi lại đường dài, kéo theo sự quan tâm lớn hơn đến các giải pháp bảo vệ xe. Trong đó, bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều do lo ngại rủi ro va chạm và chi phí sửa chữa phát sinh. Bài viết dưới đây phân tích xu hướng này và lý do vì sao người dùng ngày càng chủ động tìm hiểu bảo hiểm trước mỗi hành trình.

Hạ tầng trạm sạc Việt Nam sẽ ra sao sau khi áp quy chuẩn mới?

Hạ tầng trạm sạc Việt Nam sẽ ra sao sau khi áp quy chuẩn mới?

TPO - Giữa đà tăng mạnh của ô tô điện, việc áp dụng quy chuẩn mới về trạm sạc sẽ định hình khung kỹ thuật đồng bộ cho quá trình mở rộng hạ tầng, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn hóa đối với các doanh nghiệp đã, đang và sẽ tham gia.

Clip: Xe cẩu đâm rào rồi lao xuống lề đường

TPO - Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư cầu Hồ, Thuận Thành, TP. Bắc Ninh. Nguyên nhân sơ bộ xác định là do hệ thống tay lái xe cẩu bị hỏng khiến người điều khiển không thể đánh lái. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người trong khi xe cẩu bị hư hỏng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe