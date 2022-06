Thông tin mới về bé gái co giật, hôn mê cả tháng sau khi mổ ruột thừa

TPO - Sau khi làm nhiều xét nghiệm, hội chẩn, bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 chẩn đoán bé gái co giật, hôn mê sâu sau khi mổ ruột thừa bị viêm não cấp, có khả năng viêm não tự miễn.

Ngành Y tế Đắk Lắk vừa nhận được tóm tắt bệnh án từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 về trường hợp bé gái bị co giật, hôn mê sâu sau khi mổ ruột thừa.

Theo đó, cháu N.H.T.N (SN 2012, trú xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) khởi phát bệnh tối 4/5 với triệu chứng đau bụng, ói, nhập bệnh viện huyện chẩn đoán viêm ruột thừa được mổ nội soi cắt ruột thừa. Sau mổ 1 giờ, cháu N. co gồng toàn thân, được xử trí chống co giật, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng lơ mơ, co gồng toàn thân. Sau 36 giờ điều trị, lâm sàng không cải thiện, cháu N. được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán: Hôn mê chưa rõ nguyên nhân - Hậu phẫu viêm ruột thừa ngày 2. Cháu N. có tiền sử sốt co giật 2 lần lúc 18 và 24 tháng tuổi.

Khi nhập Bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu N. còn co giật, tri giác không cải thiện, được đặt nội khí quản, thở máy. Cháu N. có sốt cao, tri giác xấu dần, huyết động không ổn định phụ thuộc vận mạch.

Bệnh nhân được làm xét nghiệm tầm soát nguyên nhân, hội chẩn chẩn đoán viêm não cấp, có khả năng viêm não tự miễn, được thay huyết tương 5 chu kỳ, tri giác cải thiện kém, cai máy thở nhiều lần thất bại, được mở khí quản.

Hiện tại cháu N. không sốt, kích thích đau có cử động tay chân, thở máy qua mở khí quản, huyết động ổn (đã ngưng vận mạch).

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, tối 4/5, cháu N. kêu đau bụng nên sáng hôm sau mẹ cháu là chị H.T.K.L đưa con tới Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc (thuộc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc) thăm khám. Lúc này, cháu bé được đo nhiệt độ 38oC, sức khỏe bình thường.

Bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa, phải làm phẫu thuật cắt bỏ và được gia đình đồng ý. Hơn 10h ngày 5/5, cháu N. được đưa vào phòng mổ, đến 11h34 bác sĩ yêu cầu người nhà vào gọi bé dậy. Tuy nhiên, khi chị L. vào gọi, bé N. không tỉnh, người gồng lên, bắt đầu co giật mạnh nên chuyển lên Bệnh viện vùng Tây Nguyên. Sau đó, cháu N. được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến nay chưa tỉnh.