Thông tin mới nhất vụ xe biển xanh gây tai nạn chết người ở Phú Quốc

TPO - Liên quan đến ô tô biển xanh gây tai nạn chết người ở Phú Quốc, ngày 16/11, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang có thông tin chính thức về chiếc xe nói trên.

Theo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, nguồn gốc chiếc ô tô con hiệu Nissan, biển kiểm soát 68C-0862 là xe do mạnh thường quân là doanh nghiệp, tài trợ cho Hội để làm phương tiện đi lại (xe không thuộc nguồn ngân sách nhà nước). Do không sử dụng nên Hội đồng thanh lý của Hội đã họp và thanh lý vào ngày 3/4/2018.

Theo đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định số 05-QĐ/2018 thanh lý ô tô con hiệu Nissan, biển kiểm soát 68C-0862 cho ông Trần Thanh Phong, ngụ tại 1045F, đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá để sửa chữa làm phương tiện đi lại với giá 60 triệu đồng.

Tại điều 2 của Quyết định số 05-QĐ/2018, ông Phong phải làm thủ tục sang tên theo qui định của pháp luật. Do đó, từ ngày 2/5/2018, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang không còn là chủ sở hữu của chiếc xe nói trên.

Được biết, ông Trần Thanh Phong (tên thường gọi là Phương) nguyên là Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang, hiện là Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, theo quy định, người nhận chuyển nhượng phương tiện giao thông phải tiến hành làm thủ tục sang tên, đóng thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận phương tiện. Trường hợp không sang tên theo quy định, ngoài việc phải liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp phương tiện gây tai nạn, hoặc được sử dụng trong một vụ án thì còn bị truy cứu hành vi trốn thuế (trước bạ).

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 14/11, Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) cầm lái ôtô biển số xanh 68C-0862 chạy từ hướng phường An Thới về Dương Đông. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới, ô tô 4 chỗ va chạm với xe máy do ông L.V.Đ chạy cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Thép tiếp tục lái ôtô đến trước Trường THPT An Thới rồi va chạm với xe máy do em L.D.M.Q điều khiển làm em bị thương nặng và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Phú Quốc đã đến hiện trường để khám nghiệm. Đến khoảng 22h30 ngày 14/11, Danh Thép đến Công an thành phố Phú Quốc trình báo vụ việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Thép là 0,350 mg/lít khí thở và không có giấy phép lái ôtô.

Làm việc với Công an thành phố Phú Quốc, Thép khai khoảng 10 ngày trước đã mượn ôtô biển số xanh 68C-0862 của một người tên Cường để tập lái.

Ngày 16/11, Công thành phố Phú Quốc cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Danh Thép để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hậu quả của vụ tai nạn làm ông L.V.Đ bị thương, nữ sinh lớp 10 là L.D.M.Q (15 tuổi, ngụ phường An Thới) tử vong.