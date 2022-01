Thông tin mới nhất việc Bà Rịa-Vũng Tàu cho học sinh đi học trở lại

TPO - Với các giáo viên, học sinh chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các trường học rà soát, lập danh sách theo dõi, quản lý, có cam kết với giáo viên, phụ huynh, gia đình học sinh về khả năng mắc COVID-19 khi đi học trực tiếp trở lại.

Ngày 8/1, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có kết luận về kế hoạch chuẩn bị cho học sinh các cấp trở lại học tập trung tại trường. Theo đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức đi học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9, khối lớp 12 từ ngày 10/1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát tình hình chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho học sinh đi học lại về tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp; phương án, kịch bản phòng chống dịch; lưu ý phương án xử lý và diễn tập các tình huống có yếu tố có liên quan đến mắc COVID-19 tại trường (khi có ca F0, F1 tại trường); danh sách học sinh học trực tiếp và học trực tuyến; cam kết với gia đình, phụ huynh học sinh đối với các trường hợp học sinh chưa tiêm vắc xin...

Với các giáo viên, học sinh chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các trường học rà soát, lập danh sách theo dõi, quản lý, có cam kết với giáo viên, phụ huynh, gia đình học sinh về khả năng mắc COVID-19 khi đi học trực tiếp trở lại; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hệ thống trực tuyến kết hợp trực tiếp tại các lớp học để bảo đảm phục vụ tốt công tác dạy và học của giáo viên và học sinh.

Tổ chức họp triển khai đến phụ huynh các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường trước khi nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp tại trường. Tuyên truyền đến giáo viên, phụ huynh, học sinh nhận thức đúng và đầy đủ các tình huống có yếu tố có liên quan đến mắc COVID-19 tại trường, để có sự chủ động phối hợp một cách khoa học theo hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19, tránh gây hoang mang, lo lắng (khi có ca F0, F1 tại trường).

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế thành lập đoàn kiểm tra, có văn bản xác nhận đủ điều kiện dạy học bảo đảm an toàn, yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 đối với khối lớp 12. UBND các huyện, thị xã, thành phố lập đoàn kiểm tra, có văn bản xác nhận đủ điều kiện dạy học bảo đảm an toàn, yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 đối với khối lớp 9.

Sau 2 tuần học sinh đi học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức đánh giá tình hình học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học tập trung trở lại; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kế hoạch cho các khối lớp còn lại đi học trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp. Theo đó, bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp trong các đơn vị của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 18 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn được chia làm 3 giai đoạn, gồm trước khi học sinh đến trường; khi học sinh đến trường và sau khi học sinh kết thúc buổi học. Cấp độ an toàn chia làm 3 cấp độ, gồm an toàn, khá an toàn, chưa an toàn.

Vào lúc 7h sáng 5/9, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022. Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp nên lễ khai giảng được tổ chức bằng bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường A, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh kết nối với 8 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phát thanh, truyền hình trực tiếp. Năm học 2021-2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng số 300.449 học sinh, gồm 67.324 học sinh cấp học mầm non, 117.800 học sinh cấp tiểu học, 76.876 học sinh THCS, 35.780 học sinh THPT, 2.669 GDTX.