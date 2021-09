Thông tin mới nhất về sức khoẻ của Phi Nhung

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và dông, lốc, sét, đến nay đã có 1 người chết do lũ cuốn trôi, 1 nhà bị sập tại Nghệ An, 2 nhà bị hư hỏng tại tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, có hơn 1382 ha lúa bị ngập, gãy đổ, 92,6ha rau màu bị hư hại nặng.