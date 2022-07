Thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Các tỉnh miền Bắc thời tiết khá đẹp với ngày nắng, chiều tối có mưa dông, trong khi miền Trung nắng nóng gay gắt. Nam Bộ và Tây Nguyên ngày mát mẻ, chiều tối mưa dông.

Tại miền Bắc, từ ngày 6-8/7, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng 9/7 trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 6-9/7, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 27-33 độ C.

Hải Phòng ngày 6, 8, 9/7 có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26-33 độ C. Riêng ngày 7/7 trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 24-30 độ C.

Nam Định từ 6-9/7, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26-27 độ C, cao nhất 32-33 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, từ ngày 6-8/7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Riêng ngày 8/7 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày 9/7, ban ngày trời nắng, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ C.

Nghệ An ngày 6-7/7 ít mây, trời nóng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 28-35 độ C. Ngày 8-9/7 trời có mây, nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 27-34 độ C.

Đà Nẵng ngày 6-7/7 ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 28-35 độ C. Ngày 8-9/7 trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trong ngày dao động từ 27-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 6-9/7, vào chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-33 độ C.

Đắk Lắk ngày 6/7 trời nắng, không mưa, nhiệt độ dao động từ 22-31 độ C. Ngày 7-9/7 ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trong ngày thấp nhất phổ biến 21-22 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM ngày 6/7 ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 24-33 độ C. Hai ngày 7-8/7 trời nhiều mây, có mưa dông, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiệt độ trong ngày từ 24-31 độ C. Ngày 9/7 ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-31 độ C.

Cần Thơ ngày 6 và 9/7 trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ dao động từ 24-31 độ C. Hai ngày 7-8/7 ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.