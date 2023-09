Thời tiết TPHCM và Nam bộ khó lường trong tuần mới

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 19 đến ngày 27/9, khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm qua (17/9), khu vực Nam bộ cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/9 đến 3h ngày 18/9 có nơi trên 50 mm như: Trị An (Đồng Nai): 55.2 mm, Đức Hòa (Long An): 53.4 mm,…

Dự báo ngày và đêm nay (18/9), khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hình thế thời tiết từ đêm 19 đến ngày 27/9 tại khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Mặc dù Nam bộ đang trong mùa mưa, tuy nhiên, thời gian mưa thường xảy ra vào buổi chiều tối và tối. Trong khi đó, buổi trưa sẽ có nắng, chỉ số tia cực tím (UV) hiện ở mức cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (18/9), chỉ số UV tại các tỉnh thành Nam bộ đạt ngưỡng gây hại cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 - 14h.

Trong ngày hôm nay, hầu hết các tỉnh thành Nam bộ đều có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao, riêng TPHCM, Cần Thơ và Cà Mau ở ngưỡng gây hại rất cao (chỉ số UV lúc 12 giờ trưa có thể đạt từ 8.8 đến 9.6).

Dự báo trong ba ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao.