Thời tiết TPHCM và Nam bộ dịp lễ Giáng sinh ra sao?

TPO - Theo dự báo, thời tiết TPHCM và các tỉnh Nam bộ trong đêm Giáng sinh mát mẻ, không mưa, trời ít mây, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Ngày 22/12, thông tin với Tiền Phong, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan – nguyên Phó Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời gian qua, khu vực TPHCM và miền Đông Nam Bộ xuất hiện liên tiếp hai đợt không khí lạnh tăng cường nối tiếp nhau và sẽ chấm dứt vào ngày 23/12.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, từ nay đến ngày 23/12, TPHCM duy trì mức nhiệt 19-20 độ C vào sáng sớm. Một số nơi như huyện Củ Chi nhiệt độ có thể dưới 20 độ C. Từ ngày 24/12, thời tiết ấm dần do không khí lạnh suy yếu.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, thời tiết TPHCM và các tỉnh Nam bộ đêm Giáng sinh không mưa, trời ít mây. Đêm đến sáng nhiệt độ xuống 21-22 độ C, thời tiết se lạnh. Cả ngày 25/12 không mưa, nắng từ sáng, nhiệt độ buổi trưa cao nhất 31-32 độ C, độ ẩm 65-68%, nhiệt cao, độ ẩm khá thấp.

Theo các chuyên gia, từ sau Giáng sinh đến trước Tết Dương lịch 2023, nhiệt độ TPHCM sẽ giảm sâu. Đây có thể là thời điểm lạnh nhất tại TPHCM trong năm nay. Sương mù sẽ xuất hiện thường xuyên vào buổi sáng từ nay tới cuối năm và các tháng đầu năm 2023.