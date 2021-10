Thời tiết ngày 20/10 sẽ như thế nào?

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo xu thế thời tiết 10 ngày từ đêm 15/10 đến 25/10. Cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 15-16/10, đêm và sáng có mưa rải rác. Trời lạnh.

Từ ngày 17-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời lạnh, riêng thời kỳ ngày 16-18/10, đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 21-25/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng ngày 21-22/10 trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 15-16/10, đêm và sáng có mưa rải rác. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ ngày 17-20/10, có mưa vài nơi; riêng ngày 19/10, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16-18/10, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; sau đêm và sáng sớm trời lạnh; riêng ngày 18/10 có khả năng trời rét.

Từ ngày 21-25/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 21-22/10 trời lạnh, sau đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 15-18/10, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-21/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc sang ngày 19/10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 21-25/10, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc đêm 21/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 15-18/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng ngày 17-18/10 có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-25/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 15-18/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-25/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 20-22/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 15-17/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 18-21/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22-25/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 15-16/10, đêm và sáng có mưa rải rác. Trời lạnh.

Từ ngày 17-20/10, có mưa vài nơi; riêng ngày 19/10, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16-18/10, trời lạnh, sau đêm và sáng sớm trời lạnh; riêng ngày 18/10 có khả năng trời rét.

Từ ngày 21-25/10, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 21/10, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 21-22/10 trời lạnh, sau đêm và sáng sớm trời lạnh.