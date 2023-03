Thời tiết Nam Bộ tháng 3, có mưa trái mùa và mưa to cục bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đề nghị người dân đề phòng khả năng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; đề phòng nắng nóng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi lao động ngoài trời.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, 2 ngày đầu của tháng 3, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi và có mưa nhỏ vài nơi. 8 ngày sau đó hầu hết không mưa.

Cũng trong 10 ngày đầu của tháng 3, miền Đông có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Gió mùa Đông Bắc trên các khu vực biển tăng và có cường độ khá mạnh trong khoảng từ ngày 4 đến 6-3. Một vài ngày có mù nhẹ vào lúc sáng sớm.

Chuyển sang 10 ngày giữa tháng, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, có mưa vài nơi. Từ ngày 15 đến 20-3 thời tiết có mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi. Khu vực miền Đông và ven biên giới Tây Nam có nắng nóng cục bộ.

Trong khoảng 10 ngày cuối cùng của tháng 3, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, phổ biến ít mưa. Khu vực miền Đông và ven biên giới Tây Nam có 1-2 đợt nắng nóng.

Cơ quan này nhận định nhiệt độ của tháng 3 có xu hướng tăng dần, kể cả nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao nhất, thấp nhất trong ngày.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C ở miền Tây; riêng khu vực ven biên giới Tây Nam 34-36 độ C. Miền Đông phổ biến 33-35 độ C; riêng ở các đô thị lớn của các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và khu vực trung tâm TP HCM 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C ở miền Đông và 22-25 độ C ở miền Tây.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo khả năng một vài ngày trong tháng 3 có mưa trái mùa với mưa vừa, mưa to cục bộ. Những trận mưa này chủ yếu xảy ra trong khoảng giữa đến cuối tháng.