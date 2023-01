Thời tiết Nam Bộ: Một số tỉnh, thành có mưa rải rác

(NLĐO) - Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, mây thay đổi; chiều, tối có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, 24/1 (mùng 3 Tết), Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng; chiều, tối có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở khu vực ven biên giới phía Tây. Một số tỉnh, thành khả năng có mưa rải rác; Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang… có mưa vừa.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ. Cụ thể, nhiệt độ tại miền Đông từ 32-34 độ C, miền Tây 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngoài ra, người dân cần đề phòng ngập úng do triều cường dâng cao ở khu vực trũng, thấp, ven sông.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2-3 ngày tới, Nam Bộ sẽ có mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ một vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 26/1, chiều tối và đêm còn có mưa rào và dông vài nơi. Người dân cần tiếp tục đề phòng triều cường.

