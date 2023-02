Thời tiết Nam Bộ: Chỉ số tia cực tím ở ngưỡng rất cao trong nhiều ngày tới

Trong 3 ngày tiếp theo, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại Nam Bộ ít có sự thay đổi, tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày 13-2, thời tiết tại Nam Bộ có mây, ngày nắng. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong ngày, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Đáng lưu ý, trong ngày hôm nay, chỉ số tia cực tím (UV) tại các địa phương của Nam Bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất cao. Thời gian chỉ số UV đạt ngưỡng cực đại nằm trong khoảng từ 11 đến 13 giờ.

Tại TP HCM, chỉ số UV cao nhất trong ngày dự báo là 9.3, tại Cần Thơ là 8.2, tại Cà Mau là 8.6. Tất cả đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 3 ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tại Nam Bộ ít có sự thay đổi, tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất cao.