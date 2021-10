Thời tiết 20/10: Hà Nội nắng đẹp trước khi đón gió mùa đông bắc

TPO - Không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng gia tăng cường độ trong các tháng chính đông; rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm. Nhiệt độ trung bình mùa Đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2020-2021.

TPO - Trong 7 ngày tới, hầu khắp các nơi trên cả nước đều có mưa rào và dông. Trong đó khu vực Trung Bộ xảy ra mưa to đến rất to từ 16-18/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ.