Thời điểm kết thúc nắng nóng ở Nam Bộ đã đến

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 16/5 nắng nóng ở khu vực Nam bộ có khả năng kết thúc. Bên cạnh đó, tình hình xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần, riêng trên sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn, Cái Bé xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến giữa tháng 5, sau đó cũng sẽ giảm dần.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (13/5), ở khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Trị An (Đồng Nai) 38.1 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36.6 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 36.6 độ C…

Dự báo, ngày hôm nay (14/5), khu vực Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 15/5, khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

“Từ ngày 16/5 nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kết thúc”- Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo.

Về tình hình xâm nhập mặn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết khu vực miền Tây Nam bộ trong những ngày giữa tháng 5 phổ biến ít mưa, xen kẽ có ngày xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, từ sau ngày 15/5 nền nhiệt khu vực Nam bộ có xu hướng giảm dần, nắng nóng sẽ giảm dần về cường độ. Nhiệt độ cao nhất tại miền Tây Nam bộ phổ biến từ 33-36 độ C. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi chậm theo thủy triều.

Chiều sâu ranh giới mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: phạm vi xâm nhập mặn 90-125km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: phạm vi xâm nhập mặn 35-40km; sông Hàm Luông: phạm vi xâm nhập mặn 42-48km; sông Cổ Chiên: phạm vi xâm nhập mặn 35-40km; sông Hậu: phạm vi xâm nhập mặn 32-37km; sông Cái Lớn: phạm vi xâm nhập mặn 45-50km.

Cơ quan khí tượng dự báo xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần, riêng trên sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến giữa tháng 5, sau đó sẽ giảm dần.