Thị trường căn hộ thông minh nở rộ

Nhà thông minh (hay smart home) đang nở rộ tại Việt Nam , đặc biệt tại phân khúc căn hộ cao cấp do nhu cầu thụ hưởng cuộc sống chất lượng cao của tầng lớp cư dân trẻ hiện đại. Do vậy, những dự án nhà ở sở hữu nền tảng công nghệ vững mạnh đang làm chủ “cuộc chơi”.

Xu hướng phát triển smart home

Xuất hiện tại Việt Nam khoảng 3 năm trở lại đây, smart home đang là “quân bài chiến lược” để các chủ đầu tư bất động sản tạo ra sự khác biệt nhằm thu hút khách hàng. Sử dụng công nghệ thông minh để các thiết bị gia dụng trong ngôi nhà có thể “giao tiếp” với gia chủ mọi lúc, mọi nơi đem tới sự thoải mái, an ninh, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, chi phí hợp lý chính đang xuất hiện tại nhiều dự án BĐS.

Chỉ trong thời gian ngắn, thị trường căn hộ TP.HCM và lân cận ghi nhận sự gia nhập của nhiều dự án lấy smart home làm điểm nhấn. Có thể kể đến một số dự án như Saigon Riverside (Q.7), Phú Đông Premier (Bình Dương), Vạn Phú City (TP. Thủ Đức) … Mỗi dự án mang đến những trải nghiệm khác nhau, nhưng đều cố gắng ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong căn hộ.

Riêng Vinhomes tạo “sân chơi” riêng khi tiên phong phát triển mô hình Đại đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet kết nối vạn vật vào vận hành. Đơn cử như Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) hoạt động với các trụ cột chính gồm: Vận hành thông minh, An ninh – An toàn thông minh, Cộng đồng thông minh và Căn hộ thông minh.

Trong đó, Vận hành thông minh với công nghệ giám sát, vận hành khu đô thị, giúp phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời suốt 24/7. An ninh thông minh sử dụng hệ thống camera đa lớp, tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện khuôn mặt, biển số, cảnh báo… hoặc intercom (kết nối các căn hộ bằng video call) đảm bảo an ninh cao nhất cho toàn bộ cư dân. Cộng đồng thông minh đề cao khả năng kết nối thông qua phần mềm trên điện thoại để cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ, tiện ích trong khu đô thị như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng hoặc thanh toán, đăng ký mọi dịch vụ cư dân đơn giản.

Thêm vào đó, nhiều tính năng thông minh như phòng cháy chữa cháy thông minh, cảnh báo cháy …cũng hiện diện tại Vinhomes Grand Park.

Chuẩn sống khác biệt tại The Beverly

Là dự án cao tầng đẳng cấp bậc nhất Vinhomes Grand Park, The Beverly được thiết kế các gói smart home cao cấp, đo ni đóng giày theo từng căn hộ, nhằm nâng chuẩn sống lên một tầm cao chưa từng có.

Cụ thể, các căn hộ được tích hợp hệ thống ánh sáng điều khiển thông minh khiến chủ nhân có thể bật tắt đèn tự động theo lịch trình được sắp đặt sẵn, giúp tiết kiệm năng lượng và mang tới trải nghiệm tiện nghi đẳng cấp, hoặc khi di chuyển, đóng mở cửa cảm biến sẽ tự động điều khiển hệ thống đèn trong nhà. Bên cạnh đó, để kiểm soát hệ thống ánh sáng từ xa, đèn trong nhà có thể được điều khiển bằng điện thoại di động ngay cả khi chủ nhân đang đi làm, đi chơi hay mua sắm.

Đẳng cấp hưởng thụ sẽ được nâng tầm hoàn hảo khi các thiết bị gia dụng như TV, hệ thống điều hoà, quạt… cũng sử dụng cơ chế thông minh; thông qua bộ điều khiển hồng ngoại. Tương tự hệ thống ánh sáng, cả thế giới thiết bị sẽ vận hành trơn tru, chủ động trong lòng bàn tay chủ nhà thông qua chiếc điện thoại di động, ở bất kỳ nơi đâu.

Cuộc sống bên trong căn hộ tại The Beverly sẽ trở nên an toàn trọn vẹn khi hệ thống an ninh thông minh được kích hoạt. Với cơ chế báo động vào điện thoại chủ nhà khi cửa mở hoặc có người di chuyển trong vùng cần giám sát, gia chủ hoàn toàn có thể đi du lịch ở bất cứ đâu, trong bao lâu mà không lo sợ tình trạng an toàn tại nhà; đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Toàn bộ hình ảnh sẽ được ghi và sao lưu và truy suất ngay trên điện thoại khi cần, bất kể lúc nào, ở đâu khiến chủ nhân thêm phần an tâm.

Với những tiện ích đẳng cấp bên ngoài căn hộ, giờ đây, chất sống sang tại The Beverly lại càng được nâng tầm với những tiện nghi thông minh trên từng mét vuông nơi ở.