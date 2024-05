Thị trường bất động sản hồi phục: Cơ hội để các chủ đầu tư trở lại đường đua!

Thị trường bất động sản Quý I/2024 ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu toàn ngành, cán cân cung cầu dần đi vào quỹ đạo ổn định. Hàng loạt chủ đầu tư có động thái khởi công xây dựng và giới thiệu số lượng lớn sản phẩm ra thị trường.

Thị trường bất động sản phục hồi

Kết thúc 4 tháng đầu năm, thị trường bất động sản cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc khi ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu toàn ngành. Các động thái tích cực về tổng cung và tổng cầu, loạt dự án trọng điểm được khai thông pháp lý, nhiều chủ đầu tư tái khởi động dự án,... đã mở ra những triển vọng cho thời kỳ tăng trưởng mới cho ngành bất động sản năm 2024.

Thực tế cho thấy, giới đầu tư đang có những động thái tìm kiếm cơ hội đầu tư vào bất động sản phía Nam và có xu hướng lan rộng đến các vùng ven TP Hồ Chí Minh như Long An, Bình Dương hay Đồng Nai…

Theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, kết thúc quý I/2024, nhu cầu tìm kiếm nhà ở của người dân đã tăng từ 71 - 73% đối với đất nền, đất dự án và tăng 59% đối với chung cư. Doanh thu riêng lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt trên 61.000 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 58,7% trong tổng doanh thu dịch vụ khác và chiếm gần 23% tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo về tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của Batdongsan.com.vn thể hiện, có đến 65% nhà đầu tư tham gia trả lời vẫn dự định mua bất động sản trong vòng 1 năm tới, 70% người mua vẫn có ý định vay mua bất động sản khi điều kiện cho vay và lãi suất đã dễ chịu hơn. Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023, nhờ sự cải thiện mức độ hài lòng của người tiêu dùng về tiềm năng tăng giá thị trường bất động sản, về lãi suất vay mua nhà và chính sách, tình hình thị trường.

Bên cạnh đó, tổng nguồn cung bất động sản cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, dù còn nhiều khó khăn và mức độ phục hồi từng phân khúc chưa thực sự đồng đều. Đối với phân khúc nhà ở, chỉ trong quý I/2024, toàn thị trường đạt 20.541 sản phẩm; trong đó, có 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, còn lại là hàng tồn của các giai đoạn mở bán trước đó.

Đáng chú ý, nhiều dự án bất động sản quy mô hàng chục nghìn ha, vốn hàng tỷ USD cũng đồng loạt khởi công. Nhiều doanh nghiệp rục rịch kế hoạch "bung hàng" ra thị trường; các sự kiện kích hoạt, làm mới hàng cũ diễn ra rầm rộ với quy mô lớn.

Các chủ đầu tư trở lại đường đua

Chỉ trong 4 tháng đầu năm, thị trường bất động sản phía Nam ghi nhận hàng loạt động thái khởi công và triển khai các hoạt động bán hàng của các chủ đầu tư danh tiếng.

Cụ thể, tại TP Hồ Chí Minh, Vinhomes đã cho khởi công khu căn hộ The Opus One thuộc Khu đô thị Vinhomes Grand Park tại TP Thủ Đức. Trong khi đó, Gamuda Land đã khởi công 6 tòa tháp cao 37 - 39 tầng, cung cấp gần 2.000 căn hộ tại phường An Phú, TP Thủ Đức.

Ở phía nam thành phố, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cũng vừa tung ra dự án Phu My Hung The Aurora gồm 95 căn hộ và đây cũng là dự án hiếm hoi được cấp giấy phép xây dựng tại thời điểm này.

Tại Bình Dương, CapitaLand vừa tổ chức lễ khởi công phân khu The Orchard thuộc dự án Sycamore tại TP Thủ Dầu Một. Phú Đông Group cũng giới thiệu ra thị trường 780 căn hộ thuộc dự án Phú Đông SkyOne. Một chủ đầu tư khác là A&T Group cũng vừa tung ra 946 sản phẩm thuộc dự án A&T Sky Garden vào cuối tháng 2/2024.

Trước đó, vào cuối năm 2023, thị trường bất động sản Bình Dương đón nhận sự trở lại của dự án Astral City tại trung tâm TP Thuận An. Được biết, Astral City hiện tại đã hoàn thiện toàn bộ pháp lý dự án, được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành văn bản cho phép huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai, được phép bán sản phẩm ra thị trường quốc tế và được ngân hàng thương mại bảo lãnh nghĩa vụ tài chính.

Vừa qua,Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Knightsbridge Partners – nhà phân phối bất động sản uy tín hàng đầu tại thị trường HongKong (Trung Quốc) với kỳ vọng đưa các dự án của đơn vị này, đặc biệt là các sản phẩm thuộc dự án Khu Phức hợp thương mại và Căn hộ cao cấp Astral City vươn ra thị trường quốc tế. Song song đó, Danh Khôi cũng đã đạt được thoả thuận với ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trong việc rót 1.200 tỷ vốn cho nhà thầu, nhằm đảm bảo tiến độ thi công trên công trường dự án Astral City.

Ngoài “con Át chủ bài” Astral City đã đầy đủ các điều kiện pháp lý để có thể ký hợp đồng mua bán với khách hàng, Danh Khôi cũng sẽ tập trung phát triển và tung ra thị trường các dòng sản nhà phố xây sẵn thuộc nhiều phân khúc; trong đó, tập trung tại các thị trường bất động sản đầy hứa hẹn như tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận), Quy Nhơn (Bình Định)… Bên cạnh đó, một loạt các dự án trọng điểm khác của công ty này cũng đã được tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị tái khởi động các hoạt động kinh doanh, điển hình như Welltone Luxury Residence (Nha Trang); Nhơn Hội New City (Quy Nhơn); Barya Citi (Bà Rịa – Vũng Tàu)...

"Hiện thị trường bất động sản đã khá đủ các yếu tố sẵn sàng làm bệ phóng cho tiến trình phục hồi. Đó là sự hậu thuẫn từ phía thượng tầng, các căn cứ bản lề từ 3 bộ luật có tầm ảnh hưởng nhất tới thị trường, sự quyết tâm của chủ thể, niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư ngày càng được củng cố" - TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị công bố Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý I/2024 và dự báo quý 2/2024.

Theo các chuyên gia, thời gian tới thị trường bất động sản sẽ có thêm nhiều dự án mới với số lượng sản phẩm lớn, đa dạng về phân khúc. Cùng với đó, số lượng giao dịch, môi giới bất động sản quay trở lại hoạt động dự báo tăng thêm 30 - 40%. Với những tín hiệu tích cực về thị trường trong thời gian qua, năm 2024 được các chuyên gia kỳ vọng sẽ trở thành năm đặt “viên gạch đầu tiên” xây nền móng cho một chu kỳ phục hồi và phát triển mới của thị trường địa ốc.