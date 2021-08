Thí sinh sớm dừng bước Đường lên đỉnh Olympia thành danh tại Mỹ

TPO - Với mức thu nhập cao từ 5 đến trên 12 triệu đồng/tháng, công việc làm shipper (nhân viên giao hàng) được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm partime hoặc fulltime trong những năm gần đây. Đặc biệt là một bộ phận sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập đã chọn công việc này với giờ giấc tự do nên dễ sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến sinh viên làm thêm nói riêng và bạn trẻ nói chung mất thu nhập, một số bạn sống "vạ vật" nhờ mì tôm qua ngày.

TPO - Tờ giấy A4 in hằn lên nét chữ Đơn Xin Tình Nguyện của học sinh Nghệ An gây xúc động. Chứng kiến lực lượng tuyến đầu ngày đêm miệt mài phòng chống dịch, các em cũng xung phong, mong muốn góp sức mình vào cuộc chiến cam go.