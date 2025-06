Thí sinh hoàn thành môn ngoại ngữ, kết thúc kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025

1 giờ trước

Công an giúp đỡ thí sinh

(Đà Lạt - Thái Lâm): Sáng 27/6, Tổ Cảnh sát giao thông số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh gặp sự cố giao thông đến điểm thi tốt nghiệp đúng giờ. Trong hai ngày thi vừa qua, Tổ CSGT số 1 địa bàn Đà Lạt đã tăng cường lực lượng, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa tích cực hỗ trợ thí sinh đi nhầm điểm, đến muộn hoặc gặp sự cố trong quá trình đến điểm thi.

(Cà Mau - Tân Lộc): Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp, bên cạnh việc bảo đảm an toàn giao thông, giữ vững an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Cà Mau đã ghi dấu ấn đẹp trong lòng người dân khi tích cực hỗ trợ, đưa rước thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Trong ngày thi đầu tiên 26/6, lực lượng CSGT đã chủ động sử dụng phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ 3 trường hợp thí sinh (trong đó tại thị trấn U Minh 2 thí sinh, thị trấn Thới Bình 1 thí sinh) gặp trở ngại về phương tiện di chuyển đến điểm dự thi đúng giờ.

Điển hình là trường hợp em Quách Huỳnh Gia Thảo, học sinh lớp 12C4, Trường THPT Thới Bình do xe bị hư hỏng trên đường nên được tổ công tác CSGT điều động xe ô tô chuyên dụng đưa em đến điểm thi kịp thời, giúp em hoàn thành kỳ thi một cách trọn vẹn.

Tương tự, em Nguyễn Trọng Tính, học sinh lớp 12C2, Trường THPT U Minh, do ôn bài quá sức nên đã ngủ quên vào buổi sáng nhưng được các chiến sĩ CSGT kịp thời hỗ trợ, chở đến điểm thi đúng giờ.

Em Tính cũng đã viết lá thư tay cảm ơn những hành động đẹp, tận tâm và kịp thời của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau đã giúp em vượt qua khó khăn trong thời khắc quan trọng sau 12 năm đèn sách.