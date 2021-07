Thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng có lịch trình phức tạp

TPO - Sáng 31/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 30/7 đến 7h00 ngày 31/7), Nghệ An ghi nhận 9 ca dương tính SASR-CoV-2 mới. Tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện đa khoa Minh An.